A novembre, il dato congiunturale relativo all'indice destagionalizzato della produzione industriale in Italia registra un incremento del +0,3% rispetto a ottobre, segnalando una leggera ripresa.

Tuttavia, osservando il trimestre settembre-novembre, il quadro complessivo appare meno positivo: il livello della produzione industriale è infatti diminuito del -0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

L'analisi dei principali settori evidenzia dinamiche eterogenee. A livello congiunturale, i dati mostrano:

Energia: +1,6%

Beni di consumo: +0,9%

Beni intermedi: +0,3%

Beni strumentali: -0,6%

Questi numeri suggeriscono una crescita concentrata principalmente nei comparti energetico e dei beni di consumo, mentre i beni strumentali continuano a subire una contrazione, riflettendo difficoltà nel settore degli investimenti produttivi.

Su base annua, rispetto a novembre 2023 l'indice complessivo della produzione industriale registra un calo del -1,5%. Questo dato risente anche del calendario lavorativo: i giorni lavorativi a novembre 2024 sono stati 20, contro i 21 dello stesso mese del 2023. Analizzando le categorie di beni:

Energia: +4,3%

Beni di consumo: +2,6%

Beni intermedi: -2,5%

Beni strumentali: -4,9%

I dati riflettono una crescita significativa dell'energia e dei beni di consumo, a fronte di una contrazione marcata nei beni intermedi e strumentali, sintomo di una domanda ancora fragile nei settori industriali a monte e nelle attrezzature produttive.

Alcuni settori hanno registrato incrementi tendenziali significativi:

Fornitura di energia elettrica , gas, vapore e aria: +7,6%

, gas, vapore e aria: +7,6% Produzione farmaceutica: +5,1%

Industrie alimentari, bevande e tabacco: +4,5%

Sul versante opposto, i settori più colpiti dalla contrazione sono:

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati : -15,5%

: -15,5% Fabbricazione di mezzi di trasporto: -13,8%

Fabbricazione di macchinari e attrezzature: -6,2%

Questi dati mostrano come la crisi stia colpendo in maniera disomogenea: mentre alcuni comparti, come quello farmaceutico e alimentare, riescono a mantenere una buona resilienza, altri, legati ai trasporti e ai macchinari, subiscono pesanti flessioni.

Pertanto, l'incremento congiunturale di novembre rappresenta sì un segnale positivo, ma non compensa la contrazione complessiva registrata nel trimestre settembre-novembre. Inoltre, il ventiduesimo mese consecutivo di calo tendenziale dell'indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia la persistenza di una fase recessiva nel settore industriale.