Esce il 17 maggio l’EP d’esordio: 5 tracce che compongono un puzzle narrativo che esplora il dualismo della città come spazio fisico e mentale



"Città Pericolosa" di Andrea Piersimoni, è un progetto che segna un punto di svolta nel percorso artistico del cantautore. Questo EP non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio viaggio tra la realtà tangibile delle strade urbane e quella intangibile dei sentieri della mente.



"Città Pericolosa" si sviluppa come un puzzle narrativo, dove ogni singolo è un pezzo che si incastra perfettamente nel viaggio complessivo. L'EP esplora il dualismo tra la città come spazio fisico che ci opprime e quella mentale che ci offre rifugio e, allo stesso tempo, ci sfida. Andrea Piersimoni utilizza la sua musica come strumento di introspezione e guarigione.

Ep Track By Track

Con "Città Pericolosa", Andrea Piersimoni invita il pubblico a condividere la sua visione della musica come veicolo di trasformazione personale, mescolando grovigli sonori e un linguaggio semplice per arrivare ad una verità che si esprime in simbiosi con la musica.



Andrea Piersimoni, classe ‘02, cresciuto a Isernia, in Molise, si trasferisce a Milano per ampliare i propri orizzonti artistici. Dopo la pubblicazione dei primi singoli “Giungla”, “Pareti Bianche” e “Udallare”, sull'onda di una musica che salva, esordisce con un nuovo progetto introdotto dal singolo “Raccontami”. Il brano in uscita il 22 marzo 2024 è “Fino al cielo”, seguito dal brano “Respira” in uscita il 19 aprile e “Non ho più paura” fuori il 17 maggio, anticipazioni del nuovo EP dell’artista “Città pericolosa”.

Etichetta: SONO Music

CONTATTI / SOCIAL

Instagram

Spotify

Apple Music

TikTok

YouTube