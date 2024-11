Dirigente di spicco nei settori dell’intrattenimento e della tecnologia, Andrea Persegati ha ricoperto in passato posizioni di rilievo in Canon, Borland, IBM e Toshiba. Oggi guida Nintendo Italia nel ruolo di Direttore Generale. WikiCeo, enciclopedia online sul management italiano, ne ha approfondito la carriera con un profilo dedicato.



La carriera di Andrea Persegati, leader di Nintendo Italia, su WikiCeo

Nato in Italia nel 1963, Andrea Persegati è laureato in Ingegneria. Il suo percorso professionale, approfondito sul portale WikiCeo, inizia nel 1984 operando in alcune delle principali aziende informatiche. Il suo contributo è stato fondamentale nel cambiare la percezione del videogioco, trasformandolo da passatempo a strumento di socialità e divertimento. Nel 1989 Andrea Persegati fa ingresso in Canon Italia, dove ricopre il ruolo di Product Manager: in tale posizione segue da vicino la crescita del settore ICT tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, contribuendo al rafforzamento del marchio in Italia. Nel 1992 è chiamato da Borland Italia a ricoprire l’incarico di Marketing Manager, occupandosi dello sviluppo delle attività a livello europeo e con particolare attenzione ai mercati spagnolo e francese. L’esperienza pregressa gli consente di applicare solide strategie di marketing nelle dinamiche di mercato internazionale, preparandolo verso ulteriori esperienze di successo nel settore tecnologico.



Andrea Persegati in Nintendo Italia

Nel 1995 Andrea Persegati inizia una breve ma significativa esperienza in IBM, ricoprendo il ruolo di Business Development Manager nel mercato Semea e dedicandosi all’espansione e alla gestione di nuove opportunità nel settore tecnologico. L’anno seguente entra in Toshiba Italia assumendo il ruolo di General Manager per la Divisione PC: qui si occupa di rilanciare e far crescere il business dei personal computer sul mercato nazionale, affrontando le sfide di un mercato in evoluzione. È il 2002 quando fa ingresso in Nintendo Italia nell’attuale ruolo di Direttore Generale: suo è l’incarico, ad esempio, di avviare la divisione italiana dell’azienda. Nel 2006, grazie al lancio della console Wii, contribuisce a trasformare la percezione del videogioco da semplice passatempo a intrattenimento per tutta la famiglia. Con l’introduzione di Nintendo Switch nel 2017 è nuovamente promossa l’idea di un intrattenimento portatile, con accessibilità ovunque e in qualsiasi momento. Tra gli ulteriori incarichi di Andrea Persegati figurano quelli di Presidente di AESVI e membro del Consiglio Direttivo di IIDEA, associazione di categoria dell’industria videoludica italiana. Nel 2021 è premiato nella classifica delle “50 persone che contano nei videogiochi in Italia”.