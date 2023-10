L'accesso al mondo finanziario tradizionale fino a qualche tempo fa era limitato.

Ma ciò è cambiato grazie alla DeFi e soprattutto al token Wrapped Centrifuge.

Molte risorse del mondo reale non potevano essere usate come garanzia per i prestiti.

La DeFi, grazie al suo modo di operare è riuscita a rivoluzionare questo aspetto, cambiando le cose nel mondo della finanza.

Essa sfrutta il potere della blockchain per creare nuovi strumenti e protocolli finanziari altamente accessibili a chiunque.