Mister Talent of Italy è il nuovo talent show che sta girando l’Italia e il prossimo 24 maggio farà tappa a San Ferdinando di Puglia, una delle città simbolo di questo progetto, ospitando l’agenzia GRShow che lo ha ideato. Un evento che segna l’avvicinamento del programma al grande debutto televisivo, previsto per il mese di giugno con una messa in onda nazionale.

Ideato da Michele Garofalo e Antonio Vannella, questo talent è pronto a lanciare una nuova generazione di star, con un format che ha ben poco a che vedere con i tradizionali concorsi di bellezza. Mister Talent of Italy non è solo una gara, ma un vero e proprio palcoscenico televisivo dove i ragazzi tra i 16 e i 35 anni possono esprimersi liberamente, mostrarci il loro stile, il loro talento e, perché no, il loro lato più divertente e originale. A condurre il programma c’è Kevin Dellino, conduttore amato dal pubblico, che porterà la sua energia a ogni puntata.

Il concorso è giudicato da una giuria d’eccezione che, con la sua esperienza e il suo occhio attento, è pronta a scoprire il nuovo talento che potrebbe diventare il prossimo protagonista della TV italiana.

I giovani interessati a partecipare possono iscriversi direttamente sul sito ufficiale www.mistertalentofitaly.it o chiamare il numero 334 633 12 41 per avere tutte le informazioni su come candidarsi.

Con il debutto televisivo imminente e una giuria composta da personaggi di spicco, Mister Talent of Italy si conferma come il talent show da non perdere, destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento italiano.