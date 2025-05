La pediatra Alaa al-Najjar è svenuta nello scoprire stamani che i corpi dei suoi figli erano arrivati ​​al Nasser Medical Complex di Gaza City, carbonizzati a seguito di un attacco aereo israeliano sulla sua casa nella zona di Qizan al-Najjar, a sud di Khan Yunis.

Le squadre della protezione civile hanno riferito che il bombardamento ha completamente distrutto la casa della famiglia, causando un vasto incendio. Le squadre della protezione civile hanno recuperato nove corpi, tra cui quelli di otto bambini completamente carbonizzati.

La donna è svenuta quando si è resa conto che quelli che aveva di fronte erano i resti dei suoi figli: avevano tra i due e i dodici anni.

Il direttore generale del Ministero della Salute nella Striscia di Gaza, Munir al-Barash, ha dichiarato che Alaa al-Najjar, pediatra presso l'ospedale al-Tahrir nel complesso medico Nasser, questa mattina era entrata in servizio dopo essere stata accompagnata al lavoro dal marito, il dottor Hamdi al-Najjar. Pochi minuti dopo aver fatto ritorno a casa, un missile israeliano ha colpito l'abitazione.

Al-Barash ha aggiunto che nove dei figli della coppia sono stati uccisi nel raid: Yahya, Rakan, Raslan, Jibran, Eve, Rivan, Saydin, Luqman e Sidra. Adam, l'unico bambino rimasto in vita, e il dottor Hamdi sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati in terapia intensiva.

Dr. Alaa and Dr. Hamdi Al-Najjar’s home was targeted, 9 of their 10 children brutally killed, the surviving husband, and one child seriously wounded. Dr. Alaa received her killed children while at work in Nasser Hospital.

Dr. Alaa is a paediatrician.

She’s keeps working.

The… pic.twitter.com/ncUUI3aR6C — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) May 23, 2025

A qualcuno risulta che questo ennesimo assassinio, atto terroristico, di cui si è reso responsabile lo Stato canaglia di Israele sia finito in prima pagina su tutti i giornali del cosiddetto occidente democratico?

Perché due ebrei israeliani funzionari di uno Stato genocidario, assassinati, devono fare notizia, mentre nove bambini palestinesi assassinati da uno Stato terrorista non devono fare notizia?

Qualcuno lo può spiegare?

La propaganda dello Stato canaglia di Israele, ripresa dalle comunità ebraiche internazionali e dai media che sono direttamente o indirettamente finanziati dalle lobby ebraiche risponderanno a questa domanda dicendo che i civili a Gaza sono scudi umani di Hamas. La realtà, anche in questo caso, è ben diversa.

Masoud Abu Saeed afferma di essere stato usato come scudo per due settimane nel marzo 2024 a Khan Younis: "È estremamente pericoloso", ha raccontato a un soldato, come riporta un articolo dell'AP. "Ho dei figli e voglio riunirmi a loro". Il trentaseienne ha dichiarato di essere stato costretto a entrare in case, edifici e in un ospedale per scavare in presunti tunnel e sgomberare aree. Ha affermato di indossare un giubbotto di primo soccorso per una facile identificazione, portando con sé un telefono, un martello e una cesoia. Durante un'operazione, ha urtato il fratello, che un'altra unità stava usando come scudo umano, ha raccontato all'agenzia di stampa americana.

I palestinesi riferiscono di essere usati come scudi umani anche nella Cisgiordania occupata. Hazar Estity ha dichiarato che i soldati l'hanno portata a casa sua nel campo profughi di Jenin, l'hanno costretta a filmare l'interno di diversi appartamenti e a sgomberarli prima che le truppe entrassero. La donna ha dichiarato di aver implorato di poter tornare dal figlio di 21 mesi, ma i soldati non l'hanno ascoltata: "Avevo soprattutto paura che mi uccidessero", ha detto. "E che non avrei più rivisto mio figlio."

Il problema nel denunciare il genocidio messo in atto dallo Stato ebraico di Israele nei confronti dei palestinesi è dovuto al fatto che manca un termine come antisemitismo? C'è bisogno di una parola per far capire che anche ammazzare i palestinesi non è normale, né tantomeno dovuto?