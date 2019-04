Concerto del Primo Maggio a Roma. Ricco di spunti attualissimi e passionale, mai banale

Countdown per uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale nazionale: il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO di Roma.

Anche per quest’anno, nel giorno della Festa dei Lavoratori, in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma sono attesi centinaia di migliaia di spettatori per il Concertone promosso e organizzato da CGIL, CISL e UIL, e da iCompany. E, per chi non potrà essere presente, la lunga maratona di musica dal vivo verrà trasmessa in diretta da RAI 3 e Radio2 a partire dalle ore 15 e fino alla mezzanotte.

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio di Roma è curata da Massimo Bonelli che è anche l’organizzatore generale dell’evento.

Conduttori d'eccezione saranno: Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Ecco quindi, in tutta la sua magnificenza, il cartellone artistico aggiornato in tempo reale in conferenza stampa, forse non ancora completo ma ben articolato, dell’edizione 2019 dell’evento:

Achille Lauro, Anastasio, Bianco ft. Colapesce, Canova, Carl Brave, Coma_Cose, Daniele Silvestri, Dutch Nazari, Eman, Eugenio in Via Di Gioia, Ex-Otago, Fast Animals and Slow Kids, Fulminacci, Gazzelle, Ghali, Ghemon, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Manuel Agnelli ft. Rodrigo d’Erasmo, Motta, Negrita, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Omar Pedrini, Orchestraccia, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Subsonica, The Zen Circus.



