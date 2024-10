Una nuova tecnologia per la correzione visiva potrebbe liberare milioni di persone dalla dipendenza da occhiali e lenti a contatto senza l’ausilio di interventi chirurgici invasivi. Si tratta delle lenti intraoculari ICL (Implantable Collamer Lens), un’alternativa non solo ai metodi tradizionali come occhiali e lenti a contatto, ma anche alla chirurgia laser, presentandosi come una soluzione innovativa, reversibile e adattabile al cambiamento della vista nel tempo.

La dipendenza da occhiali e lenti a contatto può risultare fastidiosa e limitante per chi soffre di difetti visivi come miopia e ipermetropia. Per chi pratica sport, ad esempio, le lenti a contatto possono seccare l’occhio e risultare scomode, mentre la chirurgia laser, seppur efficace, ha dei limiti soprattutto nei casi di miopia elevata e conformazioni oculari particolari. In questo contesto, le lenti ICL si propongono come soluzione tecnologica che non modifica permanentemente la struttura oculare e che, a differenza del laser, può essere aggiornata o rimossa facilmente in caso di necessità.

Le ICL offrono una correzione visiva fino a -18 diottrie per la miopia e +8 diottrie per l’ipermetropia, valori superiori a quelli trattabili con la chirurgia laser convenzionale. La qualità visiva che queste lenti garantiscono si rivela spesso superiore a quella raggiunta con occhiali e lenti a contatto, con una rapida ripresa post-operatoria e minimi disagi. L’intervento è descritto come semplice e veloce, svolto in pochi minuti per occhio, con un ritorno alla vita quotidiana già dal giorno successivo.

Il costo iniziale della tecnologia ICL è compreso tra 500 e 900 euro per entrambi gli occhi, un investimento che, seppur inizialmente alto, si ripaga nel lungo periodo, poiché il costo cumulativo di occhiali, lenti e soluzioni supera ampiamente quello dell’impianto delle ICL. Chi le ha già provate riporta significativi miglioramenti nella qualità di vita, raccontando di come la libertà da occhiali e lenti porti a benefici non solo fisici, ma anche psicologici.

Naturalmente, vi sono anche alcuni deterrenti, come il costo iniziale e il timore per un intervento, sebbene rapido e minimamente invasivo. Inoltre, le ICL non sono adatte a tutti: persone con condizioni oculari specifiche, come la cataratta, potrebbero non essere idonee per questa procedura. Nonostante ciò, i costi potrebbero ridursi nei prossimi anni, rendendo questa soluzione accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Le ICL rappresentano una possibile svolta per chi soffre di miopia o ipermetropia e desidera una soluzione non invasiva che non comporti i limiti delle soluzioni tradizionali. Questa tecnologia potrebbe diventare il futuro della correzione visiva, con un impatto positivo sulla qualità di vita di molti, aprendo nuove prospettive di libertà visiva.