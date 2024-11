La grande dedizione di Star Italia nella ricerca della qualità dei materiali, della cura nell’assistenza e nella garanzia le hanno permesso di diventare una delle aziende più importanti nel settore delle ristrutturazioni di bagni. Si aggiunge anche un approccio che unisce la tecnologia al design, un team composto da donne e giovani under 30 e una grande attenzione agli aspetti ESG.



La solida mission di Star Italia

Da più di tre generazioni, Star Italia si occupa della ristrutturazione di bagni e della completa conversione di vasche in doccia. L’azienda ferrarese offre servizi nel settore edile in tutta Italia, tra cui installazione di vetrate, pergole, infissi e climatizzatori. I punti forti per cui l’azienda eccelle sono rappresentati dalla qualità dei materiali, dalla personalizzazione, dall’assistenza e garanzia. Ciò che le ha permesso di diventare una delle realtà più importanti nel settore edilizio nazionale è la cura con cui segue il cliente nelle fasi di ristrutturazione: documentazione, scelta dei materiali, esecuzione dei lavori, smaltimento dei rifiuti e assistenza post-vendita. Star Italia è composta da 70 dipendenti e 150 agenti a supporto dei clienti nella fase di realizzazione; i giovani under 30 rappresentano la maggioranza degli impiegati, così come le donne compongono l’85% dell’organico. L’obiettivo di Star Italia è unire la tecnologia al design, ampliando le loro competenze progettuali nei servizi di ristrutturazione di bagni ed edifici. Costruire ambienti sicuri e accessibili, all’interno dei quali muoversi senza rischi.



Star Italia: la costruzione di un ambiente migliore

Un punto focale per l’azienda ferrarese rimane la dimensione ESG (Environmental, Social, and Governance). Grande responsabilità nei confronti della salvaguardia dell’ambiente attraverso l’uso di auto elettriche per gli spostamenti interni, l’autonomia energetica con l’uso di impianti fotovoltaici, raccolta differenziata in ufficio, eliminazione di comunicazioni cartacee e corsi di formazione specifici sul tema. Inoltre, Star Italia ha riqualificato un’area di 20.000 mq per la nuova sede di Comacchio, costruendo due edifici alimentati ad energia green e con la presenza di colonnine di ricarica. Sul piano welfare, In collaborazione con l’Associazione FAI - Fondo per l’ambiente italiano, l’azienda ha avviato il progetto “Star con te” in aiuto delle persone in difficoltà, a cui si aggiungono le sponsorizzazioni alle squadre di calcio ADS Portuense, Latina Roma e la squadra di pallavolo femminile Project Star volley. Per la sua dedizione agli aspetti ESG e per la qualità dei prodotti e servizi offerti, Star Italia ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i più importanti il Premio “Le Fonti Awards” 2023 come “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Ristrutturazione Bagno” e il Premio “100 Top Products and Service” assegnato nel 2024 da Class Editori.