"Cuore elastico" : l'autobiografia di Nunzio Bellino, tra cicatrici e speranza, è uscita in libreria



Un’autobiografia intensa e toccante che trasforma il dolore in un messaggio di speranza. "Cuore elastico". Un eroe antibullismo e simbolo delle malattie rare, il nuovo libro di Nunzio Bellino, scritto insieme a Giuseppe Cossentino, è finalmente disponibile nelle librerie e negli store online.

Pubblicato da Olisterno Editore nella collana "Il Personaggio" di Autorinediti e stampato da Grafica Elettronica, il libro racconta la vita straordinaria di Nunzio Bellino, artista e personaggio pubblico noto come "L'Uomo elastico" per la sua capacità di estendere la pelle in modo eccezionale a causa della Sindrome di Ehlers-Danlos, una rara malattia genetica che compromette il tessuto connettivo.

Dalla sofferenza all'affermazione, dal bullismo al riscatto, "Cuore Elastico" è una testimonianza autentica che tocca corde profonde. Con un taglio giornalistico e cronachistico, l'opera narra momenti inediti della vita di Bellino: la sua infanzia, il rapporto con la famiglia, le difficoltà affrontate a causa della sua condizione e il viaggio nel mondo dello spettacolo che lo ha reso un simbolo della lotta contro il bullismo e per la sensibilizzazione sulle malattie rare.

"Cuore elastico" non è solo un libro, ma un progetto di sensibilizzazione e solidarietà, in quanto i proventi saranno devoluti alla ricerca sulle malattie rare, con l’obiettivo di dare voce a chi spesso rimane inascoltato.

Una lettura che scuote e commuove, un viaggio tra ferite invisibili e sogni infranti, ma anche un potente messaggio di speranza: perché la fragilità può trasformarsi in una forza straordinaria.

"Cuore elastico" è disponibile nelle librerie e negli store online.

https://www.amazon.it/Cuore-elastico-antibullismo-simbolo-malattie/dp/8866514519?ref_=v_sp_product_dpx



https://www.autorinediti.it/book-details.asp?BookID=662