L’esperienza di FME Education nella didattica e negli approcci educativi ha consentito di sviluppare risorse e strumenti digitali che si integrano con il metodo tradizionale, offrendo un’esperienza di apprendimento più coinvolgente e innovativa per gli studenti.



FME Education a favore dell’integrazione tra nuove tecnologie e didattica tradizionale

Le nuove tecnologie digitali hanno avuto un impatto travolgente anche nell’ambito dell’insegnamento e dei metodi educativi: la digitalizzazione ha contribuito a rendere le lezioni più coinvolgenti e stimolanti. L’esperienza nel campo editoriale e formativo di FME Education è stata alla base dell’intuizione dei cambiamenti positivi che le nuove tecnologie avrebbero apportato ai modelli educativi, tra cui la didattica integrata: l’unione tra insegnamento frontale e strumenti digitali. “scuola digitale” rappresenta un metodo che mira a rendere l’insegnamento più interattivo e coinvolgente grazie all’ibridazione delle nuove tecnologie con la didattica tradizionale. FME Education offre servizi all’avanguardia per l’insegnamento e l’apprendimento, mettendo a disposizione strumenti finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti quali software educativi e piattaforme per la didattica.



FME Education: strumenti e risorse digitali forniti alle scuole

FME Education supporta i modelli educativi che, attraverso la digitalizzazione, migliorano l’esperienza di apprendimento degli studenti semplificando concetti complessi, incentivano la creatività e il lavoro di squadra, l’ingegno e il problem solving. Uno degli approcci educativi più diffusi e stimati è il “learning by doing”, ovvero imparare facendo, agevolare la comprensione di elementi teorici attraverso l’esperienza pratica e diretta. Questo approccio promuove l’aspetto psicofisico, come anche l’interazione con la natura e l’aria aperta, incrementando la curiosità. Questi elementi sono supportati e integrati con gli strumenti e le risorse digitali che FME Education può fornire alle istituzioni scolastiche, tra cui esercizi e giochi formativi, in grado di incoraggiare un’esperienza formativa diversa e basata sulla scoperta.