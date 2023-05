Era l'8 marzo del 1945 quando in Italia, nelle zone libere dalla guerra, veniva celebrata la prima Giornata Internazionale della Donna mentre Londra vedeva l'approvazione e l'invio all'ONU di una Carta della donna contenente richieste di parità di diritti e di lavoro. Una data che ancora oggi vuole celebrare e ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dal talento, dalla tenacia e dalla forza femminile.

E l'Italia, proprio in questi giorni, si veste d'orgoglio grazie al successo raggiunto da una giovane donna dalle origini Calabresi che sarà premiata agli International Business Awards con il titolo di "Best Young Woman Entrepreneur". Lei è Maria Saveria Modaffari, giovane politica italiana che rappresenta l'eccellenza nel suo paese e all'estero.

Il Premio sarà consegnato direttamente alla cerimonia del 12 giugno a Londra.

Considerato uno dei più ambiti riconoscimenti internazionali, gli International Business Awards premiano il talento e i risultati di aziende e imprenditori nel mondo. Un elevato numero di casi di successo nei settori edile , agricolo e sanitario che per la Community sono stati i criteri che hanno permesso a Maria Saveria Modaffari di essere premiata insieme alle sue aziende.

"Non c'è stato un solo giorno negli ultimi anni che io non abbia lavorato e la perseveranza paga sempre. Questo premio è dedicato a a tutti i miei colleghi, alla mia famiglia e ad un collega speciale che da poco è entrato nella mia vita dandomi un supporto ed una forza che non avrei mai immaginato di ritrovare dopo tante sofferenze, che ogni giorno mi permettono di guidarli in questo bellissimo viaggio, un compito che affronto con la serietà e la responsabilità che merita", afferma Maria Saveria.

È così che Maria Saveria Modaffari, con orgoglio, soddisfazione e condivisione, affronta il traguardo appena raggiunto rendendo ancora una volta l'Italia un Paese ricco di talenti sparsi per il mondo.

Come affermava il grande Anton Cechov, "il talento è l'audacia, lo spirito libero, le idee ampie", tutte qualità che fanno oggi di Maria Saveria Modaffari un'eccellenza italiana nel mondo, nel panorama dell'imprenditoria femminile.