In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime previsioni per la categoria Miglior fotografia, incrociando le aspettative della critica americana con i giudizi degli addetti del settore.

In primis spicca l'incredibile lavoro di Greig Fraser per il kolossal di Denis Villeneuve, Dune, particolarmente apprezzato per la profondità degli spazi amplificata da un magistrale lavoro sui fotogrammi, segue la meravigliosa fotografia del film The Tragedy of Macbeth firmata dal talentuoso Bruno Delbonnel che potrebbe conquistare la sua sesta candidatura agli Oscar.

Senza dimenticare il contributo offerto dal danese Dan Laustsen per l'ultimo film di Guillermo Del Toro, La fiera delle illusioni, in cui la ricercatezza espressiva mira a spingere lo spettatore in una nuova dimensione sensoriale fatta di luci e ombre.