L'agenzia di rating Fitch ha abbassato la previsione di crescita del Pil italiano nel 2020 stimando per il nostro Paese un arretramento del -10%, rispetto al -9,5% della precedente previsione.

In compenso, Fitch vede però al rialzo la previsione per il 2021, indicando una ripresa al +5,4%, dalla precedente stima del +4,4%, in base a quanto pubblicato sul suo Global Economic Outlook di settembre.