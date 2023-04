A Jerez, nelle libere del GP di Spagna, stavolta è stata l'Aprilia a brillare, con le due moto di Noale davanti a tutti, mentre quattro i piloti spagnoli ad aver fatto registrare i migliori tempi.

Davanti a tutti, Aleix Espargaro (Aprila ufficiale) con il tempo di 1'36.708, più veloce di 2 millesimi (!) del compagno di scuderia Maverick Viñales. Terzo, l'immortale Dani Pedrosa che, con un ritardo di 127 millesimi, ha speso al meglio la wild card offertagli alla Red Bull KTM, dimostrando di poter dire ancora la sua - con una moto appena decente - nella classe regina.



Jorge Martín (Pramac) è quarto e primo ducatista con il miglior tempo, davanti alla Red Bull KTM di Jack Miller. Sesto tempo per Johann Zarco (Pramac ) davanti a Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF), Alex Márquez (Gresini Racing), Takaaki Nakagami (LCR Honda) e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), ultimo qualificato per la Q2.

Dovranno invece battagliare in Q1, per aggiudicarsi l'accesso alla sessione per contendersi la pole, Brad Binder (Red Bull KTM), Marco Bezzecchi (VR46 Racing), Francesco Bagnaia (Ducati), Alex Rins (LCR Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Ancora assente Marc Marquez la cui frattura non si è ancora del tutto rimarginata. Il rientro parrebbe programmato per il GP di Francia

Sabato mattina la MotoGP sarà in pista dalle 10:10 con la FP3, a cui seguiranno immediatamente Q1 e Q2, quest'aultima alle 11:15. La gara Sprint inizierà alle 15.