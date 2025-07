La compagnia del Balletto di Venezia inaugura la sua seconda edizione: dal 5 al 30 luglio, 12 ballerini dalle migliori scuole di danza del mondo si esibiranno tra Venezia, Moncalvo, Porto Rotondo, Firenze, Treviso e Dublino.

Al via la seconda edizione di Stelle di Domani, il progetto della storica compagnia del Balletto di Venezia: dal 5 al 30 luglio, 12 ballerini internazionali - tra le migliori leve uscenti dalle più prestigiose compagnie di danza al mondo - si esibiscono in 12 spettacoli, di cui 11 aperti al pubblico, tra Venezia, Moncalvo, Porto Rotondo, Firenze, Treviso e Dublino. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Ministero della Cultura, è un’opportunità unica per incontrare l’arte della danza classica interpretata da future étoile, attentamente selezionate da Alessio Carbone, Direttore Artistico della compagnia e già primo ballerino dell’Opéra di Parigi.

“Stelle di Domani è una grande occasione per questi ballerini, diplomati eccezionali, che attraverso la nostra compagnia hanno ricevuto il primo contratto lavorativo professionale”, dichiara Alessio Carbone. “Il Balletto di Venezia li porterà a esibirsi in un repertorio classico e neo-classico: la programmazione intensa e un team d’eccellenza composto da insegnanti e maestri di ballo ne garantiranno l’evoluzione tecnica e artistica”.

Di età compresa tra i 17 e i 19 anni, i nuovi talenti della danza provengono da compagnie d’eccezione, quali Académie Princesse Grace (Montecarlo), Accademia Teatro alla Scala (Milano), American Ballet Theater J.K.O. School e American Ballet Theater Studio Company (New York), École de Danse de l'Opéra National de Paris (Parigi), Royal Ballet School (Londra), Royal Swedish Ballet School (Stoccolma). Dal Lago dei Cigni al Corsaro, da Tarantella a Don Quichotte, Stelle di Domani 2025 prevede esibizioni tra passi a due, assoli e pezzi di insieme, in uno spettacolo che incanterà il pubblico.

IL CALENDARIO

Stelle di Domani 2025 inaugura il 5 luglio alle ore 20.30 presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, che sarà la cornice anche delle serate del 6, 7, 10, 11 e 12 luglio. In particolare, l’appuntamento del 6 è dedicato esclusivamente agli sponsor della manifestazione, mentre il 12 luglio si fa spazio a un evento speciale all’insegna della solidarietà: tutti i proventi di quella serata saranno infatti devoluti a Still I Rise, organizzazione non profit che garantisce istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili in vari Paesi del mondo.

Gli spettacoli continuano il 19 luglio a Moncalvo (AT), presso Orsolina28, come culmine di una residenza con il coreografo Simone Valastro, per poi proseguire il 20 al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo e approdare il 23 luglio a Firenze, in occasione del Florence Dance Festival al Chiostro Maggiore Santa Maria Novella. Si ritorna poi in Veneto, al Teatro delle Voci di Treviso, con le date del 27 e 28 luglio. Chiuderà la stagione 2025 di Stelle di Domani un appuntamento dal respiro ancora più internazionale, che si terrà il 30 luglio presso la Royal Academy of Music di Dublino, in Irlanda.

A PROPOSITO DEL BALLETTO DI VENEZIA

Il Balletto di Venezia è una compagnia di danza che nasce come fucina di visioni e talenti, con l’obiettivo di dare voce alla nuova generazione della danza classica e neoclassica. Sin dal suo esordio, si propone come un punto d'incontro tra eccellenza formativa e visione artistica, offrendo un contesto professionale a danzatori under 21 provenienti dalle più prestigiose Accademie del mondo. Con il progetto Stelle di Domani, offre a questi giovani ballerini l’opportunità di crescere, sperimentare e brillare su un palcoscenico internazionale, unendo rigore e ispirazione, tecnica e sensibilità.

Figlio d’arte, il Direttore Artistico Alessio Carbone ha respirato l’aria del Balletto di Venezia sin da bambino, quando circa 35 anni fa suo padre Giuseppe - figura chiave nella storia del balletto in Italia - inaugurò la compagnia nella Serenissima. Il progetto durò cinque anni, dopo i quali per oltre 30 anni l’eredità del balletto classico a Venezia è scomparsa senza lasciare traccia. Nel 2024 Alessio ha fatto rinascere la compagnia sotto una nuova Stella, quella dei talenti di domani. Al suo fianco Gerardine Connolly, Direttrice esecutiva del Balletto di Venezia e già Chairwoman del board dell’Irish Ballet: “Sono assolutamente entusiasta di inaugurare la seconda stagione del nostro progetto: dopo il grande successo del 2024, le aspettative sono altissime e non vediamo l’ora di intraprendere di nuovo questo incantevole viaggio”.