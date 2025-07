Dopo cinque anni d'assenza, la MotoGP torna finalmente a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento di un mondiale 2025 che si sta rivelando combattutissimo... per le posizioni di rincalzo, visto che a vincere è sempre lui: Marc Marquez.

Nel prossimo weekend, inevitabilmente, tutta l'attenzione sarà rivolta a Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo in carica, vittima di un avvio di stagione sfortunato: tre infortuni (due prima ancora di salire in moto nel primo round) e un'unica gara corsa, il GP del Qatar, finita con un'altra caduta. Ora è pronto a tornare in sella alla sua RS-GP, già testata a Barcellona e Misano.

La moto di Noale sta vivendo un momento positivo: Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Martin, ha mostrato un'ottima velocità nelle ultime gare, nonostante una caduta mentre era secondo domenica scorsa. Bezzecchi ha vinto a Silverstone e ha centrato due podi nelle ultime Sprint.

In vetta alla classifica del mondiale piloti c'è Marc Marquez (Ducati), che a Brno non corre dal 2019, quando dominò il weekend. Il numero 93 è in uno stato di forma invidiabile: quattro vittorie consecutive, punteggio pieno. Non gli succedeva dal 2019.

Al secondo posto, a sorpresa, troviamo Alex Marquez (Gresini Racing), reduce da un ottimo Sachsenring chiuso alle spalle del fratello nonostante l'infortunio al dito.

Completa il podio iridato Francesco Bagnaia, anche lui con il team ufficiale Ducati. Il campione 2022-2023 alterna domeniche solide a Sprint sottotono. È in crescita, ma ha bisogno di più costanza per tenere il passo dei Marquez.



Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) ha mostrato una velocità impressionante al Sachsenring, stabilendo il nuovo record della pista il venerdì. Peccato per la caduta in gara mentre era secondo. È ora quarto in classifica, davanti al compagno Franco Morbidelli, ancora dolorante dopo un brutto highside.

Anche Bezzecchi, come detto, è da tenere d'occhio, se trova la quadra in qualifica. E occhio anche a Fabio Quartararo (Yamaha), che ha centrato quattro pole quest'anno ma ha raccolto meno di quanto meritasse in gara, complici errori e sfortuna.

Johann Zarco (Honda LCR) ha brillato sul bagnato in qualifica in Germania, ma ha faticato in gara. È sesto nel mondiale, ma sotto pressione da parte di Pedro Acosta (KTM) e Fermin Aldeguer (Gresini), due rookie che a Brno correranno per la prima volta ma che non hanno nulla da perdere.

In difficoltà invece Brad Binder (KTM), che proprio a Brno nel 2020 vinse la sua prima gara in MotoGP. Una pista del cuore che potrebbe aiutarlo a invertire la rotta di una stagione fin qui deludente.



Top Ten in bilico

Attenzione anche a Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), due volte in top ten al Sachsenring, e a Raul Fernandez (Trackhouse), anch'egli brillante in Germania. Entrambi possono inserirsi nella lotta per la parte alta della classifica.

L'ex infortunato Luca Marini (Honda HRC) ha chiuso sesto domenica scorsa, il suo miglior risultato dell'anno. Brno gli ha già portato fortuna nel passato. Servono conferme. Alex Rins e Miguel Oliveira, invece, restano in cerca della forma perduta.



Il ritorno della MotoGP a Brno è molto più di una tappa nostalgica: è uno spartiacque per la stagione. Chi vuole il titolo non può più sbagliare. Marquez sembra inarrestabile, ma la pista ceca ha sempre avuto l'abitudine di ribaltare i pronostici. E se piove, può succedere davvero di tutto.





Il calendario del GP del prossimo fine settimana:

Venerdì 18 luglio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 19 luglio

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (10 giri)

Domenica 20 luglio

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (21 giri)





