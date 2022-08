Tra pochi giorni sapremo ufficialmente se anche l'economia britannica, dopo quella USA, entrerà in recessione tecnica.

In ogni caso va detto che la notizia appare già ampiamente scontata, in quanto la scorsa settimana la BoE ha avvertito che il Paese sta per affrontare una lunga fase di recessione, che potrebbe durare persino 5 trimestri.

Questa situazione sta appesantendo di conseguenza anche la sterlina, che finora, nel 2022, ha perso quasi il 12% rispetto al biglietto verde. Il rapporto di cambio GBP-USD viaggia al momento su 1,21.