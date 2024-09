Riprendiamo un interessante articolo de "Il Gazzettino", a firma della giornalista Raffaella Troili, che potete trovare a questo link: articolo completo de "Il Gazzettino".

E' molto interessante l'analisi dei collegamenti:

Emanuela Orlandi era innamorata e ricambiata di un giovane chitarrista di nome Alberto Laurenti , che all'epoca faceva il militare.



Alberto Laurenti e Marco De Lellis , uno dei due figli della famiglia De Lellis, erano amici.



La famiglia De Lellis era composta da Franco De Lellis , 46 anni all’epoca dei fatti, che faceva il factotum alla scuola di musica Tommaso Ludovico Da Victoria. Era sposato con Giuliana De Ioannon, 44 anni (all'epoca), anche lei impiegata alla scuola di musica, ma nella segreteria della direttrice suor Dolores, addetta alla fotocopiatrice .



L'altra figlia dei De Lellis, Patrizia era sposata con Alfonso M.



Estratto dalla Commissione Parlamentare:

La famiglia De Lellis era costituita da due persone che, tra l'altro, sono quelle che celebrano le nozze d'argento lo stesso giorno in cui sparisce Emanuela. Due persone: uno faceva un po' il factotum nella scuola, l'altra, la moglie, era addetta alle fotocopie dell'ufficio. Erano state assunte da suor Dolores attraverso una segnalazione della portiera della scuola. Avevano due figli, Marco e Patrizia, che facevano la scuola di canto. Patrizia, che era già una donna, avrebbe stabilito un certo rapporto con Emanuela, che sedeva a fianco a lei in queste lezioni. Questa Patrizia era una persona instabile, nel senso che era tossicodipendente acclarata, forse aveva anche fatto esperienze di prostituzione ma, soprattutto, aveva operato nel mondo cinematografico anche a luci rosse. Sono cose accertate dagli atti. Patrizia aveva a sua volta un marito, Alfonso M., che conosceva un Alberto che, come poi si chiarisce, è proprio quell’Alberto che sembrerebbe, da alcune testimonianze riportate anche in sede di audizioni, un ragazzo del quale Emanuela si era un po' invaghita, ricambiata: ma a livello di semplici saluti, piccoli sorrisi ogni tanto.

Produttore di questi film, dove lavoravano queste due persone, era un tal Bruno Mattei, proprietario di una BMW verde metallizzata.

Si trova tutto qui dal testo stenografato della Commssione...



Le domande sono:

Marco Accetti conosceva qualcuno dei De Lellis o Bruno Mattei?



Non è strano che i rapitori fanno trovare SOLTANTO fotocopie che potevano essere state fatte proprio alla scuola di musica e proprio da chi operava con la fotocopiatrice?



BMW verde di Bruno Mattei?



Pornografia insediata in territorio vaticano?





Ho detto tutto, a voi i commenti...