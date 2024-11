Così il premier spagnolo Pedro Sanchez ha riassunto gli interventi in corso da parte del governo spagnolo per supportare la popolazione della regione di Valencia colpita dalla DANA:

La DANA di questa settimana ha causato il più grande disastro naturale nella storia recente del nostro Paese, finora la seconda alluvione che ha mietuto il maggior numero di vittime in Europa in questo secolo.

Il governo spagnolo, come non potrebbe essere altrimenti, assiste le autorità regionali in tutto ciò che hanno richiesto e, a sua volta, agisce sul campo secondo cinque chiare priorità.



La prima, salvare vite umane. Nelle ultime 48 ore abbiamo dispiegato nella provincia di Valencia più di 2.500 militari, 1.800 poliziotti e 2.700 membri della Guardia Civil, oltre a diversi gruppi specializzati in attività di salvataggio, che stanno facendo del loro meglio per soccorrere i sopravvissuti, garantire la sicurezza e ripristinare la normalità nelle strade, ... si tratta del più grande dispiegamento di membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato, delle Forze Armate, che sia mai stato effettuato nel nostro Paese in tempo di pace.

Purtroppo, l'entità di questa catastrofe naturale rende lo sforzo comunque insufficiente, perché sappiamo che gli aiuti impiegano molto tempo per arrivare dovunque sia necessario, pertanto ci sono ancora case e garage bloccati, comuni allagati e tante persone ancora da assistere.

Per questo sono lieto che il presidente Mazón abbia deciso di aumentare la sua richiesta di militari da 500 a 5.000 e vi annuncio, come gli ho comunicato nella telefonata che ho fatto prima di presentarmi davanti ai media, vi annuncio che il governo spagnolo procederà immediatamente con tale invio. Oggi arriveranno nella provincia di Valencia altri 4.000 soldati e domani mattina altri mille. ...

Il governo è pronto ad aiutare. Se hai bisogno di più risorse, chiedile [rivolto a Mazón, ndr]. ... Pertanto, se la Comunità Valenciana avrà bisogno di più personale, macchinari, finanziamenti o consulenze tecniche, basterà richiederlo e le verrà fornito, come si sta facendo, immediatamente, come faremo con i 5.000 soldati richiesti qualche minuto fa.

Le autorità valenciane conoscono il terreno meglio di chiunque altro. I loro tecnici, i loro vigili del fuoco, le loro forze dell'ordine, i loro dipendenti pubblici sono lì, lavorano, vivono lì, sanno cosa bisogna fare e se non hanno risorse sufficienti per farlo dovrebbero chiederlo nuovamente all'Amministrazione Generale dello Stato. Questo modo di procedere, che coniuga la capillarità e la vicinanza delle amministrazioni locali e regionali con il potere collettivo del governo centrale, ha consentito al nostro Paese di superare con successo numerose catastrofi naturali e crisi pregresse che tutti noi abbiamo nella testa e nel cuore. E deve farlo di nuovo. Lo farà di nuovo.



La nostra seconda priorità è recuperare e identificare i corpi delle vititme. E dobbiamo farlo velocemente, ma anche con tutte le garanzie e con tutta la dignità che meritano quei morti e le loro famiglie. Nelle ultime 48 ore, le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato e le Forze Armate hanno ispezionato migliaia di garage, case, alvei di fiumi, strade e hanno localizzato e rimosso 211 cadaveri.

E per accelerare questo processo abbiamo schierato 20 squadre, ciascuna composta da esperti forensi, psicologi, agenti di polizia, scienziati; diversi obitori mobili e un'unità di identificazione delle vittime di disastri ... della polizia nazionale.

E, naturalmente, questi sforzi di ricerca e recupero continueranno nei prossimi giorni – giorno e notte, notte e giorno – per tutto il tempo necessario, finché tutti i cittadini dispersi non saranno ritrovati.



E insieme a queste due priorità, la terza in questa crisi è il ripristino delle forniture di base, dei servizi essenziali, laddove sono stati colpiti, e noi del governo siamo consapevoli che è una delle priorità ripristinare la normalità in molti dei comuni colpiti. DANA ha causato gravi danni - come sanno le vittime - a ponti, strade, ferrovie, linee elettriche e di telecomunicazione, dighe, impianti di trattamento e altre infrastrutture che non sono state progettate per resistere ai venti e, logicamente, alle precipitazioni registrate martedì. pomeriggio. ...

Nelle ultime 48 ore la fornitura elettrica è stata ripristinata nel 94% delle abitazioni colpite, passando da 240.000 punti incidenti a meno di 14.000, e circa la metà delle quasi 550.000 linee telefoniche interrotte è stata ripristinata, con la previsione di recuperare il resto durante questo fine settimana. E numerosi dispositivi portatili sono stati installati per fornire connessione e copertura WiFi alle aree che attualmente rimangono incomunicate.

Per facilitare la riattivazione delle infrastrutture di trasporto, abbiamo inviato 300 specialisti della Direzione Generale delle Autostrade, più di 2.000 auto e camion danneggiati e centinaia di tonnellate di fango e detriti sono già stati rimossi. E, inoltre, sono state avviate le operazioni di pulizia delle gallerie, la costruzione di deviazioni temporanee e la riparazione di viadotti e ponti. E grazie a ciò, le squadre hanno potuto ripristinare il traffico sulla V-30, sulla V-31 del corridoio mediterraneo, e offrire almeno la circolazione di emergenza sul tratto della A-3 tra Cuenca e Valencia. E allo stesso tempo, come sanno i cittadini delle zone che li toccano, sono state ripristinate l'alta velocità tra Barcellona e Valencia, le linee pendolari C5 e C6 e il traffico ferroviario merci tra il porto di Valencia e l'Aragona e la Catalogna; Un collegamento essenziale è garantire l'arrivo dei rifornimenti nella zona, come tutti possiamo immaginare.

Sono iniziati anche i lavori di riparazione dei tunnel ferroviari Chiva e Torrent che collegano Valencia a Madrid e delle linee pendolari C1 e C2, che speriamo di completare nel corso di questo fine settimana. E, parallelamente, un dispositivo della brigata forestale è stato schierato per pulire i canali, le rive più colpite, e aiutare i tecnici della Confederazione Idrografica Júcar a riparare le infrastrutture idriche danneggiate. ...

E sono state adottate misure per facilitare l'arrivo e la distribuzione di cibo - che è una delle principali preoccupazioni delle autorità pubbliche - e di beni essenziali tra la popolazione: eliminazione delle restrizioni sui tempi di guida e di riposo dei trasportatori, utilizzo dell'Esercito per rafforzare le linee logistiche e distribuendo migliaia di litri di acqua in bottiglia e razioni di cibo alla popolazione. Inoltre, sono stati messi a disposizione della Generalitat della Comunità Valenciana cinque impianti di trattamento dell'acqua, serbatoi d'acqua, 200 latrine mobili e 4.000 kit di utensili, cucina e igiene.

Sappiamo, in ogni caso, che, nonostante tutto questo enorme sforzo, ci sono luoghi che sono ancora crollati sotto il fango e le macerie, e che soffrono per la mancanza di servizi e di beni di prima necessità. E, per questo motivo, le squadre statali continueranno a lavorare instancabilmente finché gli aiuti non raggiungeranno tutti e le strade torneranno alla normalità. Questo è il nostro impegno e lo trasformeremo in realtà.



La nostra quarta priorità è e sarà garantire la sicurezza nelle strade. Una questione che ci tocca in prima persona ed è per questo che abbiamo annunciato che raddoppieremo il numero del personale della Guardia Civil e della Polizia Nazionale nelle strade per garantire tale sicurezza. ... Purtroppo ci sono alcune persone che approfittano della situazione per saccheggiare e commettere atti criminali e, per questo motivo, come ho detto prima, le Forze e i Corpi di Sicurezza dello Stato hanno già effettuato più di 82 arresti e continueranno a pattugliare in un maggior numero di truppe nelle strade per garantire l'ordine e la legge, e che l'ordine e la legge siano rispettati.



E la nostra quinta ed ultima priorità è mettere in campo tutte le risorse economiche necessarie per iniziare, al più presto, la compensazione e il recupero dei territori colpiti da questa DANA, pensando all'autonomia nei comuni, nelle case, nei lavoratori e nelle aziende, dalle più grandi alle più piccole.

E, per questo motivo, vi informo che martedì prossimo nel Consiglio dei Ministri approveremo la dichiarazione di zona gravemente colpita ... per le località della Comunità Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalusia, Catalogna e Aragona.

Creeremo inoltre una Commissione interministeriale che lavorerà per promuovere, con urgenza e rapidità, la ricostruzione e il rilancio economico di queste aree.

Inoltre, vi informo che, da parte del Ministero delle Finanze, della Prima Vice Presidenza del Governo della Spagna, autorizzeremo il Governo della Comunità Valenciana a sostenere tutte le spese di emergenza di cui necessita senza alcun limite delle risorse.

E che sono già stati creati 100 posti di funzionari pubblici ad interim che si uniranno alle sottodelegazioni del Governo, la Delegazione del Governo nella Comunità Valenciana, che inizierà questo lunedì per accelerare l'intero processo di assistenza alle persone colpite da questa tragedia.

Siamo in contatto con la Commissione Europea con cui abbiamo avviato le procedure per richiedere gli aiuti del Fondo di Solidarietà e l'utilizzo di altre risorse di sostegno comunitario. E voglio, a questo punto, ovviamente, ringraziare gli immensi messaggi di solidarietà che abbiamo ricevuto da tutte le autorità, da tutte le istituzioni, sia comunitarie che anche dagli Stati membri, e oltre l'Unione Europea. ...

La situazione che stiamo vivendo è tragica, è drammatica. Stiamo quasi certamente parlando dell'alluvione più grave che il nostro continente abbia visto finora in questo secolo. E sono consapevole che la risposta che si sta dando non sia sufficiente. Lo so. So che ci sono gravi problemi e carenze. Che ci sono ancora servizi crollati. Comuni sepolti dal fango. Gente disperata che cerca i propri parenti. Persone che non possono accedere alla propria casa. Case distrutte e sepolte dal fango. So che dobbiamo far meglio e che dobbiamo dare tutto. Ma so anche che dobbiamo farlo insieme, uniti.

Non si tratta ora di sostituire l'Amministrazione Generale dello Stato all'amministrazione autonoma. No, ora dobbiamo sostenere l'amministrazione regionale, aiutarla con risorse e indicazioni tecniche. Questo è il modo più rapido ed efficace per agire in questo preciso momento. Questa è l'unica cosa di cui dovremmo preoccuparci tutti in questo momento. Ci sarà tempo per analizzare le negligenze. Riflettere su come migliorare la distribuzione dei poteri in situazioni estreme di protezione civile come quella che stiamo vivendo. ... Ci sarà tempo per guardarsi indietro, per chiarire le responsabilità, per imparare a far meglio di fronte a questi effetti climatici che, purtroppo, ci accompagneranno da ora in poi. ...

Ma ora siamo in un altro momento. Ora dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi nel compito colossale che ci aspetta. Dobbiamo dimenticare le nostre differenze, mettere da parte le ideologie, le sensibilità territoriali e le discrepanze e agire come un unico Paese unito, nella diversità e di fronte alle avversità. Abbiamo un solo nemico da sconfiggere, ovvero la distruzione causata da questa catastrofe, e dobbiamo farlo insieme, perché in gioco c'è la vita di tanti cittadini, la dignità delle persone che sono morte, il prestigio del nostro Paese e il futuro di interi Comuni".

La Spagna dà sempre il meglio di sé nei momenti di crisi. Lo abbiamo fatto nella tragedia del campeggio di Biescas, negli attentati dell'11-M e anche nel 2017 a Barcellona e in Catalogna, nella pandemia di covid 19, a Filomena e anche nell'eruzione del vulcano sull'isola di La Palm. Facciamolo di nuovo. Aggiungiamo un altro capitolo alla storia del superamento e della resistenza, che è la storia della nostra nazione.