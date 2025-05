Il Comune di Milazzo si è classificato al primo posto a livello regionale ed è stato l’unico della provincia di Messina ad ottenere le risorse, nel bando dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per attuare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico. La somma assegnata è di circa 120 mila euro e permetterà degli interventi a favore dei soggetti sino a 21 anni affetti da tale patologia e necessitanti di un supporto nell’attività quotidiana.

“Tale attività – come ha spiegato il responsabile dei servizi sociali del Comune Filippo Santoro – punta all’educativa domiciliare e al sostegno delle famiglie nella gestione di questi ragazzi. Previsti anche momento di aggregazione, socializzazione e inclusione sociale, un primo passo per creare sul territorio un Centro per l’autismo anche a carattere comprensoriale attraverso l’individuazione di tutti i casi presenti nei vari Comuni, fenomeno quello dell’autismo purtroppo in crescita anche in questo comprensorio".

“Un altro segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione – ha aggiunto l’Assessora ai Servizi sociali Natascia Fazzeri – in un settore dove gli interventi non sono mai sufficienti; ma noi cerchiamo di essere presenti in tutti i bandi e il dato recentemente fornito dalla CGIL, che a proposito della spesa pro capite attesta interventi sociali pari a 62 euro per persona, ha anche evidenziato la forte differenziazione di Milazzo rispetto all’intero territorio peloritano, visto che la spesa sociale nel nostro distretto risulta essere di circa 85 euro, ovvero quasi il 40% in più, dato che conferma il lavoro svolto dal distretto socio-sanitario; ma anche il disagio esistente, che viene fronteggiato grazie alle risorse regionali e nazionali. Insomma tanto viene fatto; ma si può ancora fare”.