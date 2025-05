Recuperare quella, che era diventata una vera e propria discarica di materiale di ogni genere, un altro spazio del water front di Ponente, adiacente l’ex lido “Open Sea”, a due passi dal campo sportivo, in totale stato di abbandono e di distruzione. Da qualche giorno gli operai del Comune e della ditta, che si occupa della pulizia dei terrapieni e delle spiagge, hanno iniziato un’operazione di bonifica, che ha portato alla rimozione di una quantità notevole di immondizia e materiale di risulta, anche scarti di edilizia, puntualmente depositata dietro le sterpaglie, e di vegetazione mai attenzionata.

Prossimo passo l’intervento coi propri giardinieri di potatura degli alberi dislocati lungo tutto il litorale interno, circa 210 esemplari versanti in condizioni precarie, 15 dei quali (è stato verificato) dovranno essere sostituiti con altri esemplari, che saranno piantumati tra ottobre e novembre, nuove piante, che si aggiungono alle 20 già installate nelle scorse settimane. Allo stesso tempo si cercherà di recuperare accessi alla spiaggia, che nel tempo sono stati stato limitati o addirittura cancellati dalla presenza dei rifiuti.