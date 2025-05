Proseguono nella riviera di Ponente gli interventi finalizzati a presentare ai bagnanti spiagge decorose e servizi: mentre la ditta incaricata sta procedendo alla pulizia dell’arenile, sono stati anche avviati i lavori di rimozione di copertoni alla ‘NGonia Tono in sinergia con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e la Capitaneria di Porto. Si è inoltre proceduto a collocare le mini-isole ecologiche, i contenitori per le deiezioni canine e le postazioni per le docce pubbliche in resina colorata con riscaldamento solare. In corso anche la risagomatura degli accessi agli arenili e la posa delle passerelle.

Nei giorni scorsi la Giunta municipale ha emanato l’atto d’indirizzo per attivare anche quest’estate il servizio di vigilanza e salvataggio, che sarà operativo nei mesi di luglio e agosto con la presenza di 12 operatori (6 per turno di 5 ore) dalle ore 9:00 alle 19:00 di tutti i giorni. Quattro le postazioni, che verranno attivate nell’area ex Gobba del Cammello.

Il personale addetto alla vigilanza ed al salvataggio dovrà essere munito di brevetto rilasciato dalla Società nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. Nelle zone interessate saranno posizionate delle torrette per la vigilanza in mare con barchette di salvataggio e sarà anche promossa attività di prevenzione degli incidenti sulle spiagge.

Prevista anche la presenza di attrezzatura d’emergenza in grado di assicurare un intervento rapido per eventuali criticità e inoltre sarà operativo un collegamento diretto con il servizio 118; infine anche quest’anno grazie a un progetto dell’Assessorato delle Politiche sociali sarà assicurato un servizio di balneazione assistita in spiaggia libera per soggetti diversamente abili non deambulanti. Le aree individuate saranno attrezzate con due stalli per il parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, pedana collegante il parcheggio auto fino alla battigia e una #sediajob per il trasporto dei disabili richiedenti la prestazione.