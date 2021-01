Ai tempi del Covid19 lo sport ha dovuto subire un lungo stop ma adesso dalla Francia potrebbe arrivare una soluzione per riprendere qualsiasi attività in piena sicurezza.

Lo ha dichiarato la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, che in una intervista ai microfoni di Rtl ha annunciato la realizzazione di "mascherine sportive" che permetteranno a chi le indossa di praticare in tutta sicurezza l’attività sportiva anche al chiuso.

Questele parole della ministra: “Lo sport ha subito un forte impatto perché non può rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla crisi. Con queste mascherine sportive, che stiamo per mettere a norma, speriamo di poter ristabilire questo equilibrio fra lo sport, essenziale per la salute dei francesi, e queste precauzioni che si devono prendere a causa della crisi”.

La disponibilità di queste mascherine "speciali", secondo fonti del Governo, dovrebbe essere a breve, entro un mese. Una soluzione che potrebbe salvare il mondo dello sport, e chissà se anche l’Italia potrà seguire lo stesso esempio.