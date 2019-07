Quando inizia la Serie A TIM?

Cresce e diventa sempre più frenetica l'attesa per il calcio italiano: i tifosi aspettano con ansia l'inizio del nuovo campionato di Serie A, e molti non sanno che inizierà ad agosto, sabato 24 per la precisione.

Sì, manca sempre meno all'inizio delle nuove sfide e degli scontri diretti, con il sorteggio per la nuova stagione 2019/2020 che sarà effettuato il 26 luglio 2019, in diretta – come al solito – sul canale a pagamento Sky Sport.

Per vederlo si potrà usare l’app SkyGo oppure usare un abbonamento a Sky sul satellite.

Bisognerà attendere ancora qualche giorno, con l'assemblea della Lega di Serie A convocata per il prossimo 8 luglio, per conoscere gli appuntamenti della Coppa Italia per la stagione a venire.