Una misteriosa febbre, in soli cinque giorni, ha provocato la morte di 14 persone nel distretto di Kutch, nello stato indiano del Gujarat, precisamente nell'area di Lakhpat.

Rimane sconosciuta la causa dei decessi, per i quali sono stati esclusi virus come H1N1, dengue, malaria, covid e febbre del Congo-Crimea... con alcune fonti che riportano che i sintomi siano simili a quelli della polmonite.

Le vittime, di età compresa tra 5 e 50 anni, hanno sviluppato febbre, brividi, tosse e difficoltà respiratorie, che hanno portato a interessare e danneggiare le funzionalità di più organi portando in pochi giorni i pazienti a morire. Un team è stato inviato per esaminare l'ipotesi di un'infezione zoonotica, dato che le morti si sono verificate nella comunità di pastori Jat Maldhari. L'infezione, inizialmente rilevata a Lakhpat, si è diffusa in sette villaggi. Diversi campioni sono stati inviati al National Institute of Virology di Pune, e si attendono i risultati.

Un'indagine porta a porta è stata condotta su 2.234 persone di 318 famiglie delle aree di Abdasa e Lakhpat. Oltre alla presenza di squadre mediche a Kutch, sono stati potenziati i servizi dell'ospedale civile di Rajkot, con team di epidemiologi pronti ad intervenire in caso di necessità.