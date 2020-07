Si intitolerà CALL BACK e si tratta del nuovo lavoro di LaserSight, in collaborazione con la band romana Malpensa.

Classe 1990, LaserSight è un rapper romano che, influenzato dalle sonorità hip hop e dalla musica mainstream dei tardi anni ’90, riesce a creare già da adolescente, un proprio stile personale; a 18 anni infatti, dopo un assiduo ascolto della discografia degli Articolo 31 e degli 883, LaserSight inizia la sua carriera artistica con i primi lavori autoprodotti assieme a vari esponenti della scena emergente romana.

Dopo un periodo di pausa di alcuni anni, nel 2015, il rapper ritorna in studio per incidere il suo primo Mixtape dal titolo “Cambiamenti”. Incisione che vanta un record assoluto, dal momento che, in pochi gironi, le copie fisiche del mixtape, sono andate sold out.

Il 31 maggio 2018 esce invece il primo disco ufficiale, dal titolo “Sedotto E Abbandonato” disponibile su Spotify e digital store. Pubblicato dall’etichetta torinese RKH ,il disco è stato prodotto interamente da JO Diana e vanta la collaborazione di artisti emergenti romani e Blue Virus.

Tra sonorità Rap ed intermezzi Pop, con qualche accenno di Dance, l’album di esordio di Lasersight, rappresenta a pieno titolo la scelta stilistica del rapper e le influenze acquisite nel corso degli anni, mettendo in mostra anche un’evoluzione artistica e personale. Una crescita costante che dall’incontro con altre realtà, ha fatto scaturire un continuo confronto e quindi un valore ulteriore alle proprie produzioni. Ora è in atto il secondo progetto discografico del rapper che si baserà sul lancio di diversi singoli. Dopo “Un’estate da ricordare”, “Cadono le stelle” (feat. Rayden), “Voglio il mondo” (feat. Yela Kiss), Deluso (feat. Yota Damore) e Unici (feat. Calibro 40), LaserSight è ora pronto a partire in radio con il lancio del nuovo singolo CALL BACK , il cui beat è stato prodotto dal producer torinese Safe e dai Malpensa, che hanno aggiunto il loro stile inconfondibile.