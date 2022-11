Oggi, nella Giornata del Dono, mi piacerebbe dedicare a tutti questa mia piccola lirica iperbolica che si ispira alla bellissima poesia di Elli Michler “Dir Zugedacht - Dedicato a te”.

L’augurio di Elli Michler – che penso sia anche tra i più belli che si possano fare – era quello di trovare il proprio tempo, e implicitamente di non sprecarlo perché troppo prezioso per consegnarlo ai soli obblighi e costrizioni imposti dal lavoro e dalla società. A questo augurio unisco oggi il mio, che è anche quello di poterci fare noi stessi donatori di tempo agli altri, e in particolar modo ai nostri affetti più cari.

Ti dono il mio tempo.Ti dono il mio tempo:

perché è la cosa più preziosa che ho.

Usalo per consolarti,

per essere felice,

per trovare aiuto,

per lasciarti proteggere,

per imparare cose nuove,

e crescere, amare, gioire.Ti dono il mio tempo,

perché tu abbia più tempo.

E possa anche tu regalarlo agli altri

e farne generosamente godere.Ti dono il mio tempo,

per farne ciò che vuoi,

smettendo di correre,

affrancandoti dagli impegni,

per non fare niente

e sentirti parte di tutto.

E per restituirti il tempo rubato,

maltrattato, sprecato, vanificato.Ti dono il mio tempo,

per lasciarti pensare meglio,

e per tornare a capire insieme

quanto sia importante il tempo.(AE, 11/2002)





Base foto: “La persistenza della memoria”, Salvator Dalì (1931) – Museum of Modern Art, New York