Esattamente 20 anni fa, il 13 ottobre del 2000, nasceva ufficialmente il progetto OpenOffice.org con l'ambizioso obiettivo di sviluppare una suite di programmi per l'ufficio gratuita ed open source. A guidare l'iniziativa c'era Sun Microsystems che aveva anticipato le proprie intenzioni nell'estate dello stesso anno e che in OpenOffice.org fece confluire i codici sorgenti della propria suite StarOffice.

Passando attraverso numerose build intermedie ed un crescente coinvolgimento della community, la versione 1.0 di OpenOffice.org verrà ufficialmente rilasciata nel maggio del 2002. Dopo l'acquisizione di Sun da parte di Oracle, il progetto OpenOffice.org è passato sotto la gestione della Apache Software Foundation che a partire dal 2011 ne coordina e sostiene lo sviluppo. La suite ha assunto la nuova denominazione Apache OpenOffice a partire dal 2013.

Apache OpenOffice è distribuita secondo la Licenza Apache 2.0, una licenza di software libero compatibile con la GPL v3 che garantisce agli utenti l'accesso al codice sorgente e la libertà di modificarlo secondo le proprie esigenze. La versione corrente di OpenOffice è la 4.1.7 mentre una nuova versione 4.1.8 è nelle fasi finali di sviluppo. La suite può essere scaricata gratuitamente dal sito ufficiale del progetto openoffice.org ed è disponibile per tutti i maggiori sistemi operativi per PC inclusi Windows, Mac e Linux. OpenOffice adotta il formato ODF per i file, uno standard aperto e standardizzato dall'ISO. È inoltre in grado di gestire i formati di numerosi altri prodotti concorrenti offrendo un elevato livello di interoperabilità.

OpenOffice è una raccolta che include 6 applicazioni principali:

"Writer" per la videoscrittura "Calc" come foglio di calcolo "Impress" per le presentazioni multimediali "Draw" per la grafica ed il disegno vettoriale "Math" per la scrittura di formule matematiche e logiche "Base" per la gestione di database

Nel celebrare il ventesimo anniversario di OpenOffice, Apache ha sottolineato l'importanza di offrire una suite di strumenti completa a tutti gli utenti inclusi quelli che non dispongono di hardware e software recente.

Secondo i dati di ASF, OpenOffice ha registrato oltre 300 milioni di download. Sotto la gestione della fondazione sono stati effettuati 12 distinti rilasci che hanno costantemente aggiornato le diverse componenti. Tutti gli utenti interessati possono partecipare al progetto OpenOffice non solo per quanto riguarda lo sviluppo del codice ma anche per il testing delle nuove release, la produzione della documentazione e la traduzione nelle varie lingue. Tutti i dettagli sono disponibili qui.

