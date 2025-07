Il soprano internazionale Chiara Taigi e l'organista Marco Silvi in concerto, il 19 luglio nella Stadtpfarrkirche KITZBÜHEL, Austria - Un messaggio di pace universale risuonerà il 19 luglio alle 20:15 nella suggestiva cornice della Stadtpfarrkirche di Kitzbühel.

Il soprano di fama internazionale Chiara Taigi e il rinomato organista Marco Silvi presenteranno il programma "Pro Pace Mundi", un evento che si inserisce nella prestigiosa "Four Seasons Kitzbühel Concert Series".

Il concerto propone un repertorio di eccezionale qualità artistica, spaziando dai capolavori barocchi di Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach alle composizioni romantiche di Charles Gounod, César Franck, Georges Bizet e Camille Saint-Saëns. La selezione musicale promette di offrire al pubblico "paesaggi sonori toccanti" che attraversano tre secoli di tradizione musicale europea.

Un duo artistico di calibro internazionale, Chiara Taigi, soprano riconosciuta a livello internazionale, si esibirà accompagnata dall'organo di Marco Silvi, creando un connubio artistico di rara intensità espressiva. L'evento rappresenta una delle punte di diamante della stagione musicale estiva di Kitzbühel, confermando la vocazione culturale della località austriaca.

La scelta della Pfarrkirche "Zum Heiligen Andreas" come sede del concerto non è casuale: l'acustica e l'atmosfera spirituale della chiesa storica si prestano perfettamente a valorizzare sia la voce del soprano che le sonorità dell'organo, strumento principe della tradizione musicale sacra.

Un'occasione aperta a tutti.

L'organizzazione ha voluto rendere l'evento accessibile al più ampio pubblico possibile, garantendo l'ingresso libero. La durata del concerto è prevista in circa un'ora, dalle 20:15 alle 21:15, permettendo anche ai visitatori di godere dell'atmosfera serale di Kitzbühel.

"In un momento in cui molte persone vivono un momento di relax, rivolgiamo un pensiero alle persone nel mondo in difficoltà, che possano anche loro vivere la Pace, che tutti possano contribuire per la Pace con azioni concrete, insegnando Pace." Chiara Taigi

Informazioni pratiche

● Data e ora: Sabato 19 luglio 2025, ore 20:15-21:15

● Sede: Pfarrkirche "Zum Heiligen Andreas", Kirchplatz 1, 6370 Kitzbühel

● Ingresso: Libero

● Organizzatore: Comune di Kitzbühel (tel. +43 5356 62161-19)

Per ulteriori informazioni: www.kitzbuehel.com

