Originario di Bergamo, Marco Nicola Domizio ha costruito nel tempo una carriera solida nel settore ambientale. Fondatore di Ares Ambiente S.r.l., società leader nell’intermediazione e gestione di rifiuti, ha saputo combinare capacità imprenditoriali, competenze tecniche e una visione responsabile dell’attività industriale.



Marco Nicola Domizio: i primi incarichi nel settore ambientale

Dopo aver ottenuto il diploma di geometra nel 1995, Marco Domizio esordisce professionalmente presso una società lombarda attiva nell’intermediazione dei rifiuti. In sei anni matura una significativa esperienza, occupandosi anche di gare d’appalto pubbliche, un’attività che gli fornisce una prima solida base amministrativa e operativa.

Successivamente, viene assunto in qualità di Responsabile commerciale in una società specializzata in spurghi e pulizie industriali: qui contribuisce alla realizzazione di un impianto di compostaggio ancora oggi in funzione in provincia di Bergamo. La carriera di Marco Domizio prosegue poi in una primaria azienda della provincia di Milano, dove partecipa attivamente all’installazione di sette impianti di trito-vagliatura in Campania, e sviluppa competenze nel trasporto transfrontaliero dei rifiuti, sia su gomma sia via nave.



Il progetto imprenditoriale di Marco Domizio: Ares Ambiente

Nel 2008, terminate alcune esperienze in altri contesti, incluse la gestione di una cava di estrazione di minerali naturali e collaborazioni con società di trasporto e intermediazione, Marco Nicola Domizio fonda Ares Ambiente S.r.l. a Treviolo (BG). L’azienda nasce con l’obiettivo di offrire soluzioni affidabili e certificate nella gestione dei rifiuti, puntando su trasparenza, efficienza e legalità. Oggi, Ares Ambiente è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 8 classe A e categoria 4/5 classe F) ed è attiva su tutto il territorio italiano nel trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi.

L’azienda è diventata un punto di riferimento del settore, venendo riconosciuta tra le “Best Performer” della provincia di Bergamo dal “Lombardia Post”. Il successo di Ares Ambiente è frutto anche dell’attenzione alla qualità, alla sicurezza e alla responsabilità sociale. L’azienda fondata da Marco Domizio ha infatti ottenuto numerose certificazioni, tra cui: UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità), UNI EN ISO 14001:2015 e Regolamento EMAS (Ambiente), UNI ISO 45001:2018 (Sicurezza), SA 8000:2014 (Responsabilità Sociale). Ha inoltre ricevuto il Rating di Legalità con il massimo punteggio (3 stelle) da parte dell’AGCM. Un risultato rilevante, ottenuto anche grazie a una politica aziendale orientata alla trasparenza e alla tracciabilità dei processi.