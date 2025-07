Desio 15/07/2025

Organizzato da Stage Company in co-progettazione con Parco Tittoni, Comune di Desio, MondoVisione e Nove Eventi

Il Parco di Villa Tittoni ospiterà due serate consecutive dedicate alla musica originale nell’ambito del Festival Parco Tittoni. Domenica 20 luglio, dalle 17:00 alle 23:00, andranno in scena le Finali Regionali Lombardia del Sanremo Rock & Trend Festival 2025, con 30 progetti originali selezionati. Lunedì 21 luglio, dalle 21:00 alle 23:30, si terrà la serata speciale 'Impronta Originale', con finalisti e vincitori di Sanremo Rock 2024 e A Voice for Europe già saliti sul palco del Teatro Ariston. Entrambi gli appuntamenti si inseriscono nella missione di Stage Company di promuovere la cultura della musica dal vivo e offrire occasioni concrete di crescita per la scena emergente.



Artisti in programma

Domenica 20 luglio – Finali Regionali Sanremo Rock & Trend Festival 2025:

Avantgard, Beatrice Morgese, Calygo, Complesso Del Brodo, Daniele Reggiani, Eden, Fred & Underframe, Headrøøm, Lipstick, Lupi Mannaggia, Mad Puffin, Malva, Mars On Suicide, Maun, Miosphere, Miserabili, Monkey Riot, Novablue, Officine Vanardi, Ricky Martinelli & Anna Fenaroli, Rosalba Zanaboni, Sabrina Morante, Sonny May, Soul Care Music, Stefano Delta, Tales Of Oneira, The Leaf, TinkerToyz, Wyrd Band, Zula

Lunedì 21 luglio – Impronta Originale: Atwood, Black Project, FabryGore & The Steam Band, Roundeep



Stage Company

Nata nel 2022 da una community di artisti e band emergenti, promuove la musica dal vivo offrendo eventi e opportunità concrete per esibirsi. Collabora stabilmente con Sanremo Rock & Trend Festival.



Parco Tittoni

Il più grande festival della provincia di Monza e Brianza, attivo da 14 anni, si svolge nel giardino di Villa Tittoni, offrendo eventi culturali e musicali da maggio a settembre.



Sanremo Rock & Trend Festival e A Voice for Europe

Sanremo Rock è uno dei principali concorsi per artisti originali in Italia, culminante nella finale all’Ariston. A Voice for Europe è il contest europeo parallelo dedicato ai cantautori.



Approfondimenti – Impronta Originale

Atwood

Alternative rock elettronico milanese, vincitori Sanremo Rock 2024. Hanno condiviso il palco con Evanescence, Deep Purple, Vasco Rossi, The Kolors e altri. Protagonisti anche a Firenze Rocks 2025.

Black Project

Band crossover nata a Monza nel 2017, testi impegnati e grande impatto emotivo. Hanno aperto il concerto di Vasco Rossi a Bari dopo la vittoria del Roxy Bar.

FabryGore & The Steam Band

Band steampunk noir con elettronica elegante. Finalisti Sanremo Rock più volte, tra i 10 Big nel 2024 e di nuovo in finale nel 2025. Premiati al 3DM Festival.

Roundeep

Rock cantautorale introspettivo con testi spirituali. Hanno vinto Sanremo Rock Lombardia e Una Voce per l’Europa. Collaborano con Red&Blue di Marco Stanzani.



Per informazioni: Monica Thurner – [email protected] – 335 6666359