Sotto la guida di Gianantonio Arnoldi, CAL ha finalizzato, tramite investimenti privati, la costruzione di opere autostradali, come la BreBeMi, la Pedemontana e la Tangenziale est esterna di Milano, favorendo la nascita di insediamenti industriali.

Gianantonio Arnoldi: il contributo di CAL per la finalizzazione delle opere autostradali



Grazie al contributo di Concessioni Autostradali Lombarde, guidata da Gianantonio Arnoldi, diverse opere bloccate da tempo sono state portate a conclusione con finanziamenti privati. “In dieci anni abbiamo trasformato dei voluminosi progetti di carta in autostrade pubbliche funzionali, moderne e sicure”. Tra gli obiettivi prefissati da CAL rientravano la costruzione della BreBeMI, della Pedemontana e della Tangenziale est esterna di Milano. Attualmente, l’impegno è riversato sul completamento degli ultimi 40 chilometri della Pedemontana e, secondo le previsioni, i lavori proseguiranno nella tratta finale, ovvero la D e il collegamento con la Teem. “Siamo nati con la provocazione di fare opere pubbliche e risolvere i problemi della mobilità grazie ai privati — ha dichiarato Gianantonio Arnoldi lo scorso maggio — attraverso la finanza di progetto e senza avere un contributo totale dello Stato. Le nostre, insieme alla Pedemontana Veneta, sono sostanzialmente le uniche autostrade nuove realizzate in Italia negli ultimi 20 anni”.

Gianantonio Arnoldi: la realizzazione di opere di viabilità ordinaria



“Sulle infrastrutture pensiamo di essere il miglior esempio di federalismo”, ha ribadito Gianantonio Arnoldi. Il contributo di CAL si è manifestato anche nella costruzione di 110 chilometri di viabilità ordinaria, per un costo totale di 4,6 miliardi di euro, di cui solo 1,5 miliardi provenienti da finanziamenti pubblici, e opere compensative. I valori finalizzati da CAL hanno restituito un valore aggiunto, grazie a insediamenti imprenditoriali che sono sorti lungo le autostrade costruite, “come, lungo la BreBeMi, con i centri Amazon ed Esselunga, o l’Autodromo di Castrezzato che stava andando in rovina prima che lo comprasse Porsche e lo facesse diventare una vetrina per il mondo”, ha sottolineato Gianantonio Arnoldi. In aggiunta, tra i prossimi progetti in cantiere è prevista la realizzazione dello Sky Stadium in vista delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.