NEWS - Corsa, pallone e tattica il menù proposto in campo di Antonio Conte, cori incitamenti per Lukaku e il neo acquisto Beukema

Corsa, pallone, tattica: la domenica di Antonio Conte propone in campo un menù vario per la gioia delle migliaia di tifosi che, anche oggi, hanno esaurito in pochissimi minuti le tribune della SKI.IT Arena. Anche oggi si registra il tutto esaurito , con l'imponente servizio di sicurezza e le forze dell'ordine a filtrare in maniera perfetta le operazioni d'accesso alle tre strutture riservate al pubblico, compresa la nuova curva “Meledrio”, (900 posti) allestita in tempo record proprio per far fronte all'imponente richiesta.

In campo il tecnico partenopeo e il suo numeroso e collaudato staff iniziano con la tattica, approfondendo i movimenti di entrambe le fasi di gioco, con un'attenzione specifica alla proposta offensiva, tra il lavoro di sponda del centravanti, gli inserimenti dei centrocampisti “a rimorchio”, il supporto alla costruzione degli esterni bassi entrando “dentro” al campo, come tanto piace a Mister Conte, che a questa squadra vuole cucire addosso un “vestito” su misura.

Sono giorni d'addestramento, gli esercizi con il pallone sono tanti per sperimentare diversi modi di sviluppare l'azione puntando anche sul lavoro degli esterni offensivi.

L'applausometro della tribuna cresce per gli assist di Noa Lang, i gol di Anguissa, Lucca e Politano. Si rivede a bordo campo anche Buongiorno che si sta dedicando al recupero dall'infortunio e, tra tre settimane, tornerà a lavorare in gruppo, così come Gilmour che invece ha lavorato in palestra per recuperare dal problema muscolare che attualmente lo costringe a svolgere una preparazione differenziata.

Amma fatica ma cchiù assaje , ha dichiarato Antonio Conte e, infatti, in ogni allenamento c'è il lavoro fisico, deciso incremento. Ieri mattina la seduta in campo ha avuto una lunghezza di due partite (180 minuti) oggi ci sì è avvicinati. Oltre al tempo trascorso in palestra. Passano i giorni e, dunque, sempre secondo un “credo” ben preciso, con il lavoroco che viene svolto nell'ultima parte della seduta atletica, aumentato anche i “carichi”.

La seduta si è chiusa con vari giri di campo a ritmo decisamente sostenuto: tra i più acclamati Romelu Lukaku, che sta sfoggiando già una condizione fisica invidiabile. Spicca l'entusiasmo del nuovo acquisto Beukema ha coinvolto sia ieri pomeriggio che oggi subito in tutti gli aspetti del lavoro: tattico, tecnico e fisico. Lui, appena arrivato dal Bologna, è già stato accolto a braccia aperte dal popolo azzurro.

Insomma, l'aria di Dimaro Folgarida fa bene anche per questo: in due giorni anche un nuovo arrivo è già “figlio di Napoli”.



SPORTITALIA - Ndoye, il Napoli pensa di aver fatto tutto quello che doveva fare

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha parlato su Youtube della trattativa del Napoli per Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna:"Su Ndoye posso dire che per il Napoli è una priorità e una richiesta di Conte. Come secondo c'era Noa Lang ed è arrivato, il Napoli pensa di aver fatto tutto quello che doveva fare: presentare 35 mln di offerta, aggiungere Zanoli come contropartita. Se Ndoye decidesse di andare al Notthingam Forest, farebbe una scelta diversa, andare in un club di minore importanza. Il Napoli se ne farà una ragione, dovesse andare altrove. Da domani si entrerà nel vivo per Milinkovic-Savic".



SPORTITALIA - Lookman vuole soltanto l'Inter, il Napoli ha provato a capire la fattibilità

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, ha parlato su Youtube della trattativa del Napoli per Ademola Lookman, esterno dell'Atalanta: "Lookman vuole soltanto l'Inter. Parlare del Napoli, si rischia di fare solo confusione. Il Napoli aveva provato a capire la fattibilità dell'operazione, visti gli ottimi rapporti con la Dea ma 2-3 settimane fa. L'ipotesi era uno scambio più soldi. Il Napoli sta cercando un altro tipo di calciatore. Lookman aspetta soltanto l'Inter".



DALLA SPAGNA - Napoli-Juanlu Sanchez, verso la chiusura definitiva dell'operazione

Secondo quanto riportato da El Desmarque, sarebbe imminente la chiusura della trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, terzino prescelto dal club azzurro come possibile vice Di Lorenzo. Entro la prossima settimana, la conclusione dell'affare, a fronte di un aumento dell'offerta del Napoli rispetto alle precedenti. La chiusura dell'operazione avverrà, secondo gli iberici, su una base di 17 milioni di base fissa più altri 3 di bonus.



AMICHEVOLE - Napoli-Arezzo: biglietti esauriti

Sono già esauriti i biglietti per l'amichevole Napoli-Arezzo, in programma martedì pomeriggio alle ore 18 a Dimaro. Grandissimo l'entusiasmo dei tifosi azzurri, pronti ad assistere alla prima sfida estiva del Napoli, in campo contro la squadra di Mister Bucchi.



L'EX - Montervino: "De Bruyne rende semplici le cose difficili. Il Napoli strafavorita in campionato, non dobbiamo avere paura di dirlo"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato di Kevin De Bruyne e del futuro del Napoli in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino: "De Bruyne? Direi subito che è un giocatore di un alto livello. Ma soprattutto rende semplici le cose difficili, ha una classe fuori dal comune anche nel realizzare un semplice passaggio. Vede cose che gli altri non vedono. Mi ha impressionato la semplicità che ha nel trattare il pallone. Strafavorita in campionato. Non dobbiamo avere paura di dirlo. Ovviamente questo non vuol dire che si deve vincere per forza, ma solo che adesso hai dalla tua parte i favori del pronostico E questo porterà anche gli avversari ad affrontarti in maniera diversa.



Il Napoli fa irruzione su Lookman! CdS: offerto ingaggio più alto dell'Inter, cifre e dettagli

Il Napoli fa capolino prepotentemente nella corsa ad Ademola Lookman, lanciando un'offensiva decisa per strappare l'attaccante nigeriano all'agguerrita concorrenza, in primis l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. Giovanni Manna ha recapitato agli agenti del giocatore una proposta economica decisamente vantaggiosa, superando quella nerazzurra. L'Atalanta ha fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro, dopo aver rifiutato un'offerta interista da 40 milioni e averne chiesto 10 in più.

Il Napoli, forte della sua determinazione, non ha esitato a presentare un'offerta d'ingaggio all'attaccante superiore ai 4 milioni proposti dall'Inter: si parla di 5 milioni di euro, che beneficerebbero anche del Decreto Crescita. Lookman, un vero spacca-partite capace di attaccare con la velocità di un fulmine e di dare il suo contributo anche in fase difensiva, è ora conteso tra le due big. Se il giocatore darà il via libera, il Napoli passerà alla trattativa vera e propria con l'Atalanta per assicurarsi questo prezioso rinforzo.



Osimhen, tutto fatto tra Napoli e Galatasaray! Ecco quando arriverà la fumata bianca

Victor Osimhen è a un passo dal diventare un nuovo attaccante del Galatasaray. La notizia, riportata con forza dal Corriere dello Sport, parla di una "fumata bianca imminente", con tutti i dettagli dell'operazione ormai definiti tra i due club. L'accordo prevede un trasferimento totale da 75 milioni di euro. Il Galatasaray verserà 40 milioni entro la fine di questo mese, con i restanti 35 milioni da saldare entro luglio 2026, garantiti da lettere di credito. Un aspetto cruciale voluto fortemente dal Napoli è l'inserimento di una clausola anti-Italia, valida fino al 2027, per scongiurare un ritorno di Osimhen in Serie A come avversario.

Anche la percentuale sulla futura rivendita del bomber nigeriano, ultimo punto in discussione, è stata finalmente concordata. Osimhen è dunque pronto a volare a Istanbul per iniziare una nuova avventura, lasciando un'eredità importante nelle casse partenopee e un vuoto significativo nell'attacco azzurro.



Milinkovic-Juanlu, ci siamo! Repubblica: due colpi a un passo dalla chiusura

Il mercato del Napoli entra nel vivo a Dimaro. Stando a quanto si legge su La Repubblica, il d.s. Giovanni Manna che ha fornito importanti aggiornamenti al presidente De Laurentiis e al tecnico Conte. La società azzurra sta compiendo passi da gigante verso la chiusura di due trattative che potrebbero rafforzare ulteriormente la rosa. Nel mirino del Napoli ci sono il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, attualmente in forza al Torino, e il promettente difensore spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia.

Entrambi i giocatori sembrano essere scivolati ai margini dei progetti tecnici delle rispettive squadre, una condizione che potrebbe favorire un loro trasferimento a condizioni vantaggiose per il club partenopeo. Con l'arrivo di Milinkovic-Savic, il Napoli rinforzerebbe la porta con un profilo di esperienza internazionale, mentre Sanchez rappresenterebbe un innesto giovane e di prospettiva per la difesa. Manna, dunque, continua a lavorare sotto traccia per regalare a Conte una squadra sempre più competitiva.