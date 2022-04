Nelle previsioni meteo da lunedì 18 a venerdì 22 Aprile osserviamo che il tempo sulla nostra penisola verrà interessato da due configurazioni di opposte caratteristiche.

Infatti, insieme ad un nucleo freddo ad est, comunque in allontanamento dall'Italia, che interesserà in maniera residua le nostre regioni adriatiche con qualche fenomeno instabile, è da segnalare una depressione atlantica in avvicinamento da ovest che, nel fine settimana, porterà probabilmente piogge soprattutto al centro-nord.