WWF Italia, comunicato stampa - Torna Urban Nature l’iniziativa del WWF Italia che celebra il valore del verde urbano in tutte le città d’Italia, quest’anno alla sua nona edizione che si svolgerà sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Per rendere le città dei luoghi più salubri e sicuri c’è bisogno di più Natura, integrando l’ambiente urbano con quello naturale a beneficio delle comunità e delle specie animali che vi abitano. Serve passare dal concetto di quantità di verde urbano a quello di “soluzioni basate sulla natura”, attraverso una forte capacità di visione da parte di istituzioni e aggregazioni sociali e culturali, ma anche l’attivazione dei cittadini. L’integrazione tra l’ambiente urbano e quello naturale è resa ancora più urgente dagli eventi climatici estremi che stanno colpendo le nostre città, come le ondate di calore di questi giorni.

Per questo il WWF ripropone l’iniziativa Urban Nature, che torna nel fine settimana del 4 e 5 ottobre, per stimolare la riflessione e coinvolgere le comunità. Quest’anno Urban Nature vuole configurarsi ancora di più come un festival urbano diffuso e pertanto l’obiettivo è quello di organizzare su tutto il territorio nazionale e soprattutto nei capoluoghi di regione e di provincia tante iniziative volte a rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessità di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, anche attraverso la creazione di momenti di incontro in giardini pubblici e orti botanici.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e far conoscere a tutti la “Natura” che vive nelle città e la sua straordinaria importanza per il nostro benessere, la nostra salute e sicurezza.

Le tante iniziative che caratterizzeranno questo festival urbano diffuso saranno organizzate principalmente in orti botanici, in parchi urbani e periurbani, in giardini di ville storiche da Gruppi WWF attivi sul territorio ma anche da Associazioni ed enti che condividono gli obiettivi dell’evento.

Per conoscerle e partecipare potete consultare la pagina del sito WWF

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature/

dove oggi potete trovare le prime proposte ma che sarà arricchita di iniziative nelle prossime settimane.