Un ritorno alle origini tra dolore, verità e rinascita

Dopo i primi due acclamati volumi, “Quando tutto ha avuto inizio” e “L’inganno”, Emili Giancarli firma il terzo capitolo della saga dedicata a Lisa Johnson, la giovane scienziata americana che ha vinto il Premio Nobel per la Medicina. Questa volta, la straordinaria donna è nuovamente chiamata ad affrontare i fantasmi del passato.

“Lisa Johnson - La fuga”, edito da EDDA Edizioni e disponibile dal 30 giugno 2025, è il romanzo della resa dei conti. Lisa, dopo essere sfuggita a un matrimonio manipolatorio e a un amore costruito sull’inganno, deve confrontarsi con chi l’ha tradita più a fondo: i suoi amici più cari. Tra segreti, lettere d’addio, fughe improvvise e vecchi rancori che riaffiorano, Lisa decide di tornare là dove tutto è cominciato: le montagne dello Shanxi, dove ha appreso rigore, disciplina e resilienza. Il luogo rappresenta un rifugio ma, allo stesso tempo, il punto di partenza ideale per riprendere in mano la propria vita. Il pericolo, tuttavia, non è finito: qualcuno la osserva, non ha mai dimenticato. In un crescendo di tensione e colpi di scena, Lisa viene rapita dal suo primo nemico, l’uomo che aveva cercato di ucciderla anni prima. Sarà Lukas, con cui la protagonista ha condiviso amore, battaglie e incomprensioni, a salvarla ancora una volta, riscattando finalmente i propri errori. Il romanzo si chiude con un ritorno all’amore e all’amicizia, con Lisa e Lukas pronti a cominciare una nuova vita insieme, con il perdono autentico, che permette alla protagonista di riconciliarsi con sé stessa e con chi l’ha ferita.

Attraverso una narrazione intensa e visivamente ricca, Emili Giancarli accompagna la protagonista in un percorso profondo tra le macerie dell’amicizia tradita, l’amore disilluso e la fragilità dell’identità. I temi forti della trilogia, tra cui l’autodeterminazione femminile, la maternità, l’amore tossico e il coraggio di scegliere, trovano nel terzo volume la loro piena maturazione.

Lisa non è più solo una scienziata geniale, è una donna che ha imparato a destreggiarsi nel caos del mondo.

Emili Giancarli, scrittrice e fotografa paesaggista, nasce a Pesaro nel 1982. Dopo gli studi umanistici, si forma artisticamente come fotografa e nel 2007 realizza la sua prima mostra personale in una galleria romana. Le sue opere più recenti sono ospitate su piattaforme di arte contemporanea, e si distinguono per la capacità di cogliere atmosfere e dettagli con una sensibilità raffinata e al tempo stesso essenziale.

Questo equilibrio tra emozione e nitore visivo si riflette anche nella sua scrittura: una prosa limpida, diretta, priva di orpelli, ma capace di toccare corde intime e profonde. Nei romanzi della serie Lisa Johnson, Emili racconta protagoniste femminili molto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un percorso di autodeterminazione, affrontato con forza, ironia e uno sguardo lucido sul mondo.

La narrazione dei sentimenti è sempre intima e credibile, costruita con uno stile che privilegia la chiarezza e l’autenticità. Conoscitrice dell’animo umano e delle sue mille sfaccettature, Emili dona alle sue storie un carattere universale, rendendo le vicende di Lisa un viaggio interiore, tra identità, relazioni e rinascite possibili.

Instagram: https://www.instagram.com/emili.giancarli/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557943022935