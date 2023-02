La Juventus si è aggiudicata per 3-0 l'ultima sfida della 21.a giornata di Serie A, che vedeva i bianconeri impegnati ini trasferta contro la Salernitana.

Allegri ha schierato fin dall'inizio Vlahovic al centro dell'attacco, ed il serbo lo ha ripagato segnando due gol, anche se il primo su calcio di rigore.

L'altra rete bianconera è di Kostic, che ha siglato il secondo gol poco prima dell'intervallo.

Per la Juventus, da segnalare anche una traversa di Di Maria e un palko di Kean un palo.

Dopo tre sconfitte, la Juventus conquista tre punti e va a 26, raggiungendo la parte sinistra della classifica. La Salernitana è a + 7 dalla zona salvezza.

Queste le parole di Massimiliano Allegri nel dopo gara:

"I ragazzi hanno risposto bene, abbiamo fatto buoni 60', poi dopo il 3-0 siamo stati un po' superficiali e abbiamo subito troppi tiri in porta anche se abbiamo avuto ancora occasioni, ma bisogna migliorare su questi aspetti". Una Juve ancora alla ricerca di una certa conti nuità: "Per 60' la squadra si è contagiata facendo bene poi quando si diventa superficiali si esce dalla partita e questo non deve succedere perché le partite di calcio non finiscono mai, il primo tempo di Monza, con la Salernitana all'andata sono dei passaggi che dicono che bisogna migliorare sull'aspetto mentale. ...Oggi era una partita da vincere e i ragazzi sono stati bravi ma l'ultima mezz'ora no. I primi 10' potevamo fare meglio nella circolazione, poi abbiamo iniziato a muoverla, dobbiamo migliorare tecnicamente, in più la fase difensiva deve essere fatta sempre bene. ...Abbiamo bisogno di tutti, e tutti stanno facendo bene, ora più che mai c'è bisogno di tutti, i cambi diventano determinanti perché il ritmo e l'intensità vanno tenute alte e giocando ogni 4 giorni c'è bisogno di tutti. ...Vlahovic è più leggero, si muove meglio, è più brillante, oggi ha giocato bene anche tecnicamente. Di Maria ha fatto 45' deliziando e chi è entrato è entrato bene. ...Io guardo la realtà, abbiamo 26 punti, dobbiamo farne altri 14 e poi vediamo dove arriviamo, ora l'obiettivo è arrivare nella parte sinistra della classifica".





