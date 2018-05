La nuova linea morale della Film Academy

Era nell'aria che qualcosa dovesse cambiare dopo la sconcertante e ormai famosa storia delle molestie sessuali che ha sconvolto il panorama artistico statunitense.

Il caso Harvey Weinstein ha di fatto cambiato le carte in tavola sia negli equilibri di Hollywood, sia nell'opinione pubblica.

E' per questo motivo che lo scorso primo maggio il consiglio dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso di espellere Bill Cosby e Roman Polanski dall'associazione.

Vicende diverse affrontate con lo stesso parametro di tolleranza zero. Tuttavia ci sono pareri discordanti che accompagnano questa decisione, anche perché si tratta di due casi estremamente diversi.