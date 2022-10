Alle Regioni 2,7 miliardi del Pnrr per migliorare e potenziare l'assistenza domiciliare degli anziani con il seguente obiettivo: arrivare entro il 2026 ad assistere a casa il 10% degli over 65, in cifre 800 mila persone in più, circa due volte rispetto a quanto si sta facendo oggi.

Sono le Regioni che adesso devono fissare modalità e tempi per raggiungere tale obiettivo, indicando anche dei target minimi. Il tutto dovrà poi finire al vaglio della Conferenza Stato-Regioni prima del via libera definitivo.

Le risorse saranno poi assegnate in base al raggiungimento degli obiettivi, in base ai report forniti dal monitoraggio di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali.