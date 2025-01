Sarebbero almeno 10 le persone uccise e 30 quelle rimaste ferite dopo che un pickup ha investito la folla che era rimasta a festeggiare il nuovo anno in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans.

Le notizie al riguardo sono frammentarie e non confermate ufficialmente.

In precedenza, CBS News, citando alcuni testimoni, aveva riferito che dal camion, che si era diretto ad alta velocità sulla folla, era poi sceso l'autista che aveva iniziato a sparare con la polizia che rispondeva al fuoco.

Tutto farebbe pensare all'ennesimo attentato, di cui non è possibile al momento indicare una matrice. L'area dove è avvenuto il fatto è stata circondata e gli esercizi commerciali aperti sono stati fatti chiudere, dopo esser stati evacuati.

Per la sindaca di New Orleans, LaToya Cantrell, si è trattato di un attentato...

The Mayor of New Orleans confirms the incident on Bourbon Street was an act of terrorism. pic.twitter.com/7tRKdwNtlz