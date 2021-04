DAN:ROS, dj producer sanmarinese in forte ascesa in quel piacevole territorio musicale sospeso tra nu disco & jackin' house, musica che mette insieme ritmo e melodie, non si ferma un attimo.

Il suo nuovo singolo, sulla label Little Jack, si chiama "Can't Get Enough" e lo ha prodotto con T.Markakis. Il ritmo scorre veloce, tra un voce femminile che ripete "you can't get enough" ed un riff di pianoforte pieno di energia.

Il brano è disponibile su Traxsource, il sito musicale più amato dai dj che cercano sonorità particolari... Ma anche chi non è dj può muoversi a tempo, visto che è disponibil un lungo preview che mette addosso una gran voglia di ballare.



Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.

DAN:ROS, T.Markakis

https://www.traxsource.com/track/8675511/cant-get-enough-original-mix