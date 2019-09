Salvini: mi dispiace... ma io so' io... e voi non siete un...

«È normale che un ministro vada in Tv a dire che deve pagare i conti del Papeete senza spiegare dove va a trovare i soldi per la manovra economica? Dai non è normale. Non pensavo che fosse un reato andare in vacanza a Milano Marittima con mio figlio.»

Così il Salvini pensiero da lui espresso questa mattina in un'intervista alla radio della Confindustria per commentare le dichiarazioni rilasciate ieri in tv a Lucia Annunziata dal ministro dell'Economia Roberto Gualteri.

«Hanno passato due mesi dicendo che non si poteva andare alle elezioni per evitare l'aumento dell'Iva, hanno fatto un governo per questo e ora propongono l'aumento selettivo dell'Iva?» ha continuato Salvini, aggiungendo: «Dai non scherziamo… in un Paese serio saremmo già con le elezioni convocate.»



Salvini indignato per una dichiarazione simile? Lui? Proprio lui? Lo stesso Salvini che in passato, come riporta Panorama, ha dichiarato (ma solo per fare alcuni esempi):

"Bisogna salvare chiunque in mezzo al mare, ma poi riportarlo indietro. Bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e un gelato".

"Se cresce con genitori o un genitore gay, parte da un gradino più sotto. Parte con un handicap".

"Quando saremo al governo polizia e carabinieri avranno mano libera per ripulire le città. La nostra sarà una pulizia etnica controllata e finanziata, la stessa che stanno subendo gli italiani, oppressi dai clandestini".



Ad indignarsi è lo stesso Salvini che, mentre ancora Parlamento e Governo erano al lavoro, lui se ne stava in vacanza, facendosi fotografare mentre si districava tra consolle, drink, cubiste e moto d'acqua della polizia? Sì, proprio lui.

Evidentemente Salvini ha l'esclusiva su ciò che è consentito dire e fare... esclusiva che lo tutela da qualsiasi giudizio, mentre a chiunque altro non è consentito ciò che a lui è invece permesso.