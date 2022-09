Difficile dire quanto quello che si è visto a Monza questo sabato possa essere indicativo per la gara di domenica. Infatti, fino alle qualifiche, sembrava che la Red Bull avesse il passo per poter passeggiare e portarsi a casa un'altra vittoria. Dopo la bandiera a scacchi della Q3, quel risultato non sembra così scontato.

Infatti, la Ferrari di Leclerc è stata la vettura più veloce in pista ed ha conquistato la pole con il tempo di 1:20.161. La Red Bull, che fino a poco prima sembrava irraggiungibile, con Verstappen ha invece ottenuto solo il secondo miglior tempo, ma con 145 millesimi di distacco, mentre è di 26,8 centesimi il distacco di Sainz che ha ottenuto il terzo miglior tempo.

L'altra Red Bull di Perez è sì quarta, ma con un distacco di oltre 1 secondo. Per questo, non è insensato credere che nell'FP3, dove Verstappen non aveva rivali, la Ferrari abbia giocato di strategia, correndo con il freno a mano tirato.

In sequenza i piazzamenti degli altri piloti a fine qualiifiche: Hamilton e Russell della Mercedes, Norris e Ricciardo della McLaren, Gasly con l'Alpha Tauri e Alonso con l'Alpine.

Ma questo elenco, a causa delle numerosissime penalizzazioni, è poco indicativo per la formazione della griglia del GP d'Italia dove, in prima fila partiranno Leclerc e Russell, mentre questi, salvo variazioni, dovrebbero essere gli altri otto piloti che completeranno le prime cinque file: Norris e Ricciardo in seconda, Gasly e Alonso in terza, Verstappen e De Vries in quarta, Guanyou Zhou (Alpha Tauri) e Latifi (Williams) in quinta.

A seguire, in sesta fila dovrebbero esserci le due Aston Martin di Vettel e Stroll, in settima Perez e Ocon (con l'altra Alpine), in ottava Bottas (Alfa Romeo) e Magnussen (Haas), in nona Mick Schumacher (Haas) e Sainz, in decima Hamilton e Tsunoda (Alpha Tauri).

De Vries è il pilota di riserva della Williams che quest'oggi si è trovato a dover sostituire Albon che ha dovuto rinunciare alla gara per un attacco di appendicite.

Domenica, il GP d'Italia prenderà il via alle 15:00.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1568617211555635200