Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, firmando un giro perfetto in 1:24.892 che gli vale il primo posto sulla griglia di partenza. L'olandese della Red Bull ha battuto per un soffio la McLaren di Oscar Piastri, che si era preso la pole provvisoria nella prima parte della Q3 ma ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, chiudendo a 0.103 secondi dal leader.

A completare la seconda fila c'è l'altra McLaren di Lando Norris. Anche il pilota britannico non è riuscito a migliorarsi nell'ultimo giro lanciato, restando dietro al compagno di squadra. Segue George Russell su Mercedes in quarta posizione, mentre Lewis Hamilton, con la prima delle due Ferrari – che nelle fasi iniziali sembrava in lotta con Piastri –, si deve accontentare del quinto posto.

Charles Leclerc, con l'altra vettura di Maranello, partirà sesto. Subito dietro, il giovane talento Kimi Antonelli (Mercedes) ha messo a segno un ottimo settimo tempo, seguito da Ollie Bearman in ottava posizione. Tuttavia, il pilota della Haas partirà dal fondo della griglia per una penalità di 10 posizioni, inflittagli a causa di una violazione del regolamento durante la terza sessione di prove libere (bandiera rossa ignorata).

Fernando Alonso riesce a portare la sua Aston Martin al nono posto, mentre Pierre Gasly completa la top 10 con un'ottima prestazione al volante dell'Alpine.

Delusione invece per la Williams, che vede Carlos Sainz e Alex Albon uscire già in Q2, rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione. Giornata difficile anche per Yuki Tsunoda (Red Bull), che si ferma al dodicesimo posto.

In mezzo alla griglia troviamo Isack Hadjar (Racing Bulls) in 13ª posizione, mentre Esteban Ocon (Haas) chiude 15°, appena fuori dalla Q3.

La sessione ha vissuto un momento di caos nel Q1, quando Franco Colapinto (Alpine) è finito contro le barriere all'ultima curva, causando una bandiera rossa. L'argentino non è poi riuscito a ripartire e domani prenderà il via dall'ultima posizione della griglia.

Gli altri eliminati nel Q1 sono stati Liam Lawson (Racing Bulls) 16°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 17°, Lance Stroll (Aston Martin) 18° e Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 19°. Domani ci aspetta una gara che promette scintille, considerando che i primi sei della griglia sono racchiusi in poco più di due decimi.

Domenica la partenza è prevista alle ore 16:00 con l'incognita maltempo in agguato.