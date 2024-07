Pop sciamanico e live elettro-acustico nel teatro di pietra.

Area di pregio nelle campagne "etrusche" tra Cerveteri e Bracciano



Un nuovo evento per il calendario delle iniziative in programma a Suncave Gardens. location unica tra Cerveteri e Bracciano. Lunedì 22 luglio 2024 alle 21.30 in programma Skadoosh in Concerto. Ospite speciale della serata Valeria Contessini. Di scena nel teatro di pietra pop sciamanico e live elettro-acustico.

Chitarra e voce, melodie pop con fonemi dei canti nativi accompagnati dal tamburo sciamanico e altri strumenti della foresta a disposizione di chi ascolta. Un concerto co-creativo, un viaggio attraverso la musica che unisce il cuore con le stelle.

Tutto in ricordo del fratello d'anima, Roland Ricaurte. La partecipazione è a offerta libera



Per l’estate 2024 il Suncave Gardens promuove eventi unici aperti al mondo e a esperienze nuove, tutte da non mancare. Si guarda a altre culture e si offre l’occasione di vivere intensamente alcuni momenti clou tipicamente estivi.

Il 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo, è in programma la Serata di Stelle Cadenti in piscina, iniziativa arricchita con le “penne all’arrabbiata” di mezzanotte e crepes all’alba con la possibilità di dormire sotto una grande tenda. Il 14 agosto omaggio in musica ai Moody Blues, storica band inglese all’origine della beat generation. Torna anche quest'anno l'iniziativa di Ferragosto con un ricco Pranzo ungherese con la cucina tipica magiara. L’8 settembre si torna in Sudamerica con la giornata dedicata all’Asado argentino, vera delizia gourmet che sarà declinata da specialisti del settore in varie pietanze. Nuovo appuntamento il 15 settembre con la Conferenza “A tu per tu con gli Etruschi”, arricchita da un aperitivo al termine, nel corso della quale un relatore esperto racconterà alcuni aspetti salienti della vita quotidiana dell’antico popolo che visse oltre 2.500 anni fa questi territori.

In occasione degli eventi sarà possibile, a richiesta, seguire lezioni di Yoga al tramonto o sottoporsi a rilassanti massaggi. Al di là degli appuntamenti il Suncave Gardens accoglie ogni giorno i propri ospiti per una giornata in tranquillità nella piscina circondata dal verde anche per coloro che praticano il naturismo. Per quanti lo volessero è possibile consumare il pranzo o un ottimo aperitivo a bordo piscina. E’ prevista una tessera obbligatoria di 5 euro. Previste agevolazioni per ingressi in piscina di almeno tre giorni.

Il Suncave Gardens mette inoltre a disposizione di compagnie teatrali, gruppi musicali, cantanti ed artisti il teatro, struttura davvero unica nel suo genere adatta per ogni tipo di allestimento. La struttura collabora inoltre con organizzatori di corsi giornalieri mettendo a disposizione i propri spazi. Per i costi delle iniziative, dell’affitto spazi per corsi o eventi teatrali o di quelli per ingresso in piscina chiamare il 360/805841 o scrivere a [email protected]. Suncave Gardens è anche una location per matrimoni e eventi privati. Prenotazione per gli eventi obbligatoria al 360/805841.

https://www.suncavegardens.it/