Dolci melodie che risvegliano l’atmosfera natalizia con toccante poesia

CleyMusic Record Label è lieta di annunciare che il 1° dicembre uscirà "Una cartolina per Natale", il nuovo singolo di Clemente, disponibile su digital stores e in promozione nazionale nelle radio. Con un'intensa atmosfera nostalgica e uno stile acustico minimalista, la canzone trasporta l'ascoltatore in un viaggio emozionale che celebra la bellezza dei piccoli gesti e il valore delle tradizioni. "Una cartolina per Natale" ha testo poetico e nostalgico che intreccia immagini intime e delicate con profonde riflessioni sul tempo che passa. L'atmosfera calda e malinconica del brano riporta alla luce ricordi di un passato semplice e autentico, legati a dettagli concreti come un infuso d’erbe, una polaroid scattata "con la punta del naso" e un libro di ricette antiche. Il gesto di inviare una cartolina per Natale, apparentemente anacronistico, diventa simbolo di un legame profondo e autentico, un atto di resistenza contro la banalità e l’oblio.

La canzone è nata in una sera d’inverno, quando la neve iniziava a coprire le strade e il silenzio amplificava i pensieri. Clemente, seduto accanto a un camino acceso con una tazza di tè caldo, sfogliava un vecchio libro di ricette trovato nella soffitta di famiglia. Tra le pagine ingiallite, ha scoperto una polaroid dimenticata: un'immagine scattata durante una serata spensierata con amici, forse cantando una canzone di Battisti. Questo ritrovamento ha scatenato un flusso di ricordi ed emozioni, portandolo a scrivere un brano che è un invito a riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e la magia di un passato condiviso.

“Scrivere questa canzone è stato un modo per fermare il tempo e dare voce alla nostalgia. Spero che Una cartolina per Natale possa diventare per gli ascoltatori ciò che quella polaroid è stata per me: un tesoro nascosto che riaccende emozioni sopite.” Clemente

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/45JKTZ6Tfcw1XUWL3t72Sm?si=TB4tdrQCRc6hhnLFFhwPEw

Per Clemente Aiello, talentuoso cantautore calabrese, questo è un nuovo tassello in una carriera costellata di creazioni musicali che uniscono melodia ed emozione. Cresciuto tra lo studio al Conservatorio e la sperimentazione artistica, Clemente compone brani che raccontano vita, amore e crescita personale, creando ponti profondi con il suo pubblico. Il successo raccolto su piattaforme come Spotify, con oltre 6 milioni di stream, testimonia la capacità unica dell’artista di affascinare ascoltatori di ogni latitudine. Con "Una cartolina per Natale", Clemente Aiello ci invita a fermarci e a ricordare il valore dei momenti condivisi e delle tradizioni che custodiamo. Non perdete l'occasione di immergervi nella magia di questo brano, un autentico inno alla memoria e al calore umano per un Natale unico!

Instagram: https://www.instagram.com/clemente.aiello/

Facebook: https://www.facebook.com/clemente.aiello

YouTube: https://www.youtube.com/@cantautore