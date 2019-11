Il ritorno di Ibrahimovic al Milan? Solo fantacalcio!

Il caso è scoppiato dopo l'intervista rilasciata dal "commissioner" della Lega Calcio Statunitense (MLS), Don Graber in cui ha annunciato il ritorno dello svedese in Italia.

< p>"Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato ingaggiato dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona".







Voci, però, subito smentite dalla società rossonera.

Forse il desiderio di Ibrahimovic di concludere la sua strepitosa carriera professionistica nel calcio in Europa non è da escludere, visto che sempre più insistenti si fanno le voci di un suo addio al calcio americano, ma vederlo già a gennaio con la maglia del Milan, ad oggi, sembra poco probabile.