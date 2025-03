Nel settore #trasportipubblici di #Roma non mancano le novità. Dall'aggiornamento sul #Metrebus agli investimenti per le #ciclabili, ecco i principali temi di questa settimana.

🏢 ATAC: scongiurato l’aumento del Metrebus, crescono solo i titoli turistici

Il nuovo #ContrattodiServizio di #ATAC ha stabilito che il costo degli abbonamenti Metrebus rimarrà invariato. A subire un aumento saranno solo i biglietti turistici giornalieri e plurigiornalieri. Una scelta che tutela i pendolari ma impatta su chi visita la Capitale.

🚴‍♂️ Ciclabili: il progetto della pista di Ostia Levante prende forma

Il prolungamento della #pistaciclabile sul #lungomare di Ostia diventa realtà. Grazie ai fondi #PNRR, entro 10 mesi verranno realizzati 3.630 metri di pista, favorendo la #mobilitàsostenibile lungo il litorale romano.

🚑 Sciopero: l’8 marzo trasporti a rischio

Un’#agitazione nazionale metterà a dura prova il #trasporto pubblico e privato l'8 marzo. Lo sciopero interesserà diversi settori e potrebbe avere un forte impatto sulla mobilità cittadina.

🚌 Tecnobus e May Mobility siglano l’accordo per il Gulliver a guida autonoma

L’innovazione arriva anche nei #minibus elettrici: Tecnobus e May Mobility lavoreranno insieme per testare la guida autonoma sul modello Gulliver. Un passo in avanti per la #mobilitàdel futuro.

⚡️ Incidenti: taglia la strada all’autobus ATAC, 8 feriti lievi

Un #NCC ha effettuato una manovra azzardata, costringendo un autobus #ATAC a una brusca frenata. Otto passeggeri sono rimasti lievemente feriti. La sicurezza stradale rimane un tema centrale per la mobilità urbana.

