Mentre il governo fibrilla, sbanda e minaccia di cadere - soprattutto a causa del fatto che Di Maio è diventato quasi ufficialmente capo politico di se stesso con i gruppi parlamentari 5 Stelle, specie al Senato, che oramai fanno quel che credono - continua la manovra di martellamento sull'attuale esecutivo da parte dell'altro ex titolare del governo gialloverde, il miglior esempio di italiano qualunque che il panorama politico sia in grado di offrire.

Ovviamente si sta parlando di Matteo Salvini, che nelle scorse ore - come i social hanno ben testimoniato - ha dato prova della sua preparazione e di quanto i contenuti, nella loro sostanza, siano alla base della sua propaganda!

Da Matteo Salvini un giornalista ha cercato di avere chiarimenti su un aspetto tecnico che caratterizza uno dei tanti punti del Mes, le Clausole di Azione Collettiva o Cacs, acronimo per Collective action clauses.



Ecco com'è andata...



Ecco come ne ha approfittato Conte...



In cauda, concludendo anche senza venenum, la domanda sorge spontanea: c'è bisogno d'altro per dimostrare quanto siano artificiose le battaglie di Salvini? E secondo chi lo festeggia, uno del genere può fare i suoi interessi quando riesce a fare opposizione solo in modo strumentale come in questo caso, senza neppure conoscere l'argomento per cui, addirittura, dice di voler portare il premier davanti alla giustizia?

Com'è possibile pensare di potersi far rappresentare da un personaggio simile?